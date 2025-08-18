Claure afirma que tanto Rodrigo y Tuto tienen lo necesario para gobernar

Según Claure, lo “difícil será gobernar con gente como Evo Morales sueltos y reconstruir Bolivia de la peor crisis económica de nuestra historia”.

Señaló que esto será un “trabajo complejo que necesitará tanto del líder como los otros dos partidos en total unidad para hacer los cambios estructurales y difíciles que serán necesarios para sacar a Bolivia de esta crisis”.

“Estoy convencido de que tanto Rodrigo como Tuto tienen lo necesario para hacerlo”, indicó Claure.

El empresario destacó que, con las elecciones, el pueblo boliviano dijo “¡No más al MÁS ni a ese socialismo radical y dañino”.

“Los jóvenes, en especial, votaron por un gobierno de cambio, gente nueva, centrada, sin extremismos, no a los radicales y abriendo paso a nuevas caras y nuevas esperanzas”, enfatizó.

Aseveró que ha llegado el renacimiento de Bolivia.