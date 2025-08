Claure dice que le ofrecieron muchos medios y no hay nada malo en ello

El empresario aseguró que no compró ningún medio de comunicación

Fuente: Brújula Digital

El empresario boliviano, Marcelo Claure, indicó que le ofrecieron muchos medios de comunicación y afirmó que no hay nada de malo en ello; sin embargo, recordó que no compró ninguno.

“1 Qué medios he comprado? Ninguno. 2 Qué medios nos han ofrecido? Muchos. Periódicos, Radios, TV etc. no tiene nada de malo que los dueños de medios de comunicación quieran vender sus medios ya que la mayoría no ganan dinero”, escribió en su cuenta de X, en respuesta a una acusación que lo señalaba por presuntamente comprar medios y periodistas.

La acusación fue realizada por un usuario de X que indicó que el candidato al que Claure decidió apoyar en las elecciones, Samuel Doria Medina de la alianza Unidad, no se encuentra primero en las encuestas y lo acusó al empresario de comprar encuestas, periodistas e influencers.

Sobre las encuestas, Claure aseguró que las que encargó fueron “las más completas en la historia de Bolivia” y defendió que fueron “limpias y transparentes”.

También negó tener vínculos con periodistas en el país. “No tengo ninguna relación con ningún periodista”, aseguró.

Finalmente, explicó que su contribución se centra en tres ejes: un plan de reactivación económica, el financiamiento de un sistema de control electoral para evitar fraudes, y el apoyo a quien considera que “tiene la mejor oportunidad” de sacar al país de la crisis.

“Sobre todo, alguien que tiene PALABRA y sabe cómo administrar un país”, escribió.

El medio español EDATV difundió recientemente un audio atribuido a Claure, en el que se escucha supuestamente al empresario afirmar que en Bolivia es muy sencillo comprar un medio de comunicación. El lunes, el empresario denunció que la grabación fue manipulada y tergiversada.

EDATV informó que sometió el audio —una conversación en inglés— a un análisis técnico para descartar que haya sido generado con inteligencia artificial. El estudio concluyó que la grabación es real, aunque no especifica la identidad del interlocutor.

Al respecto Claure indicó que: “ese audio, manipulado y editado, intenta hacer creer que yo estoy comprando medios de comunicación. Eso es absolutamente falso. No he comprado ningún medio, ni tengo la menor intención de hacerlo. No necesito hacerlo. Gracias a las redes sociales, tengo la suerte de poder comunicarme directamente con millones de bolivianos sin intermediarios”, escribió Claure en sus redes sociales.