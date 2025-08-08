Clausuran sala ilegal de póker que operó 72 horas sin pausa con más de 20 jugadores en Santa Cruz

Varias maletas con fichas y cartas, una mesa profesional de póker, televisores, aire acondicionado, sillas y parlantes ambientaban el salón, que además contaba con bebidas alcohólicas, cigarrillos, hojas de coca, sodas y hasta medicamentos para que los jugadores sigan despiertos y apostando.

Durante tres días y noches consecutivas, una casa ubicada en la calle Paragua, entre Segundo y Tercer Anillo de Santa Cruz, albergó a más de 20 personas que participaron en un torneo clandestino de póker.

En un ambiente cerrado, cargado de humo y tensión, los jugadores se turnaban para dormir en el piso o en sillas mientras las apuestas continuaban sin parar. La Autoridad del Juego (AJ) irrumpió esta jornada en el lugar y clausuraron, lo que calificaron, como una sala de apuestas ilegal bien montada.

“Son los recursos que usan los dueños de estos lugares para mantener a sus jugadores días y noches para que no se retiren y así lucrar con el vicio que tienen ellos”, explicó en medio del operativo el jefe del operativo, Cristian Alvarado.

El operativo sorprendió a los asistentes en plena ronda de apuestas, aunque, según la AJ, no se logró decomisar dinero porque los pagos entre jugadores se realizaban mediante códigos QR. Los investigadores sí lograron confiscar libros de registro donde se anotaban las ganancias y pérdidas, lo que ayudará en las investigaciones.

“Este es un operativo exitoso. Hemos podido parar el torneo de póker que llevaba más de tres días seguidos apostando”, afirmó Alvarado, quien añadió que ya se identificó a dos personas responsables del funcionamiento del lugar. A ambos se les tomaron declaraciones para dar inicio a los procesos administrativos correspondientes.

Los jugadores fueron retirados del recinto con advertencias formales, mientras la Autoridad del Juego continúa recabando pruebas. La sala, con su estructura cerrada, fue clausurada en el acto. “Este tipo de espacios no solo son ilegales, también alimentan adicciones que terminan destruyendo familias”, concluyó Alvarado.