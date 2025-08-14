Comisión de Diputados aprueba proyecto de ley que prohíbe matrimonios y uniones libres de menores de 18 años

El proyecto de ley deberá pasar al pleno de la Cámara de Diputados para su tratamiento.

Fuente: Unitel

La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que prohíbe el matrimonio civil entre menores de 18 años. Además, una persona adulta tampoco podrá casarse con un menor de edad, según la diputada de Comunidad Ciudadana (CC), Gabriela Ferrel.

“Lastimosamente, se ha naturalizado en nuestro país que una persona adulta contraiga nupcias con un menor de edad, o que existan matrimonios entre menores en diferentes circunstancias. Ahora, ese tipo de uniones ya no serán reconocidas. Aquellos menores de edad que quieran contraer matrimonio no podrán hacerlo”, explicó la legisladora.

Ferrel agregó que los oficiales del Registro Civil que no cumplan con esta norma serán pasibles a procesos penales.

“Si un juez de Registro Civil realiza este matrimonio, el mismo será nulo y el funcionario será sancionado con un proceso por incumplimiento de deberes”, advirtió.

Además, la diputada señaló que, actualmente este tipo de uniones todavía son legales, y que el objetivo de la ley es proteger los derechos de los niños y adolescentes.

“Ya no se permitirán este tipo de matrimonios, en los que incluso se llegaba a acuerdos entre padres porque había un embarazo, y se obligaba a los adolescentes a casarse”, afirmó.

Sin embargo, el proyecto aún debe ser debatido por el pleno de la Cámara de Diputados. Ferrel espera que la ley sea sancionada y enviada al Ejecutivo para su promulgación.