Comisión de Diputados convoca a reinstalar este lunes la sesión sobre contrato de litio

Fuente: Unitel

La Comisión de Economía Plural, Producción e Industria de la Cámara de Diputados convocó este viernes a reinstalar, en La Paz, la sesión ordinaria N° 30, que fue declarada en cuarto intermedio desde el 9 de julio, y que tiene en agenda el tratamiento del contrato de litio con la empresa rusa Uranium One Group.

“Es menester dar continuidad al desarrollo de la sesión, como al tratamiento de proyectos de ley y correspondencia pendientes, por lo que se comunica la reinstalación de la sesión el día lunes 11 de agosto en el mini hemiciclo de la comisión”, señala la convocatoria.

La sesión de la comisión fue declarada en cuarto intermedio el pasado 9 de julio, luego de que diputados opositores y del evismo protestaron exigiendo que la sesión se lleve en Potosí, como se había acordado con anterioridad.

El contrato de litio con Uraniuam Group fue obervado por el Comité Cívico potosinista (Comcipo) al igual que el proyecto de contrato con la china CBC, que también está en pausa en el Legislativo.

Los cívicos potosinos advirtieron con iniciar movilizaciones si es que se avanza con la aprobación de esos contratos.