Comisión identificó «daño económico» de $us 355 millones por el caso Botrading

El diputado Carlos Alarcón indicó que el informe fue aprobado por la comisión y debe pasar al pleno de la Cámara de Diputados.

Milen Saavedra

Fuente: Red UNO

La investigación de una comisión de la Cámara de Diputados reveló un presunto daño económico millonario al Estado boliviano, estimado en $us 355 millones, a través de la empresa Botrading, subsidiaria de YPFB.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

El diputado de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Alarcón, miembro de la comisión, denunció que la petrolera estatal habría utilizado a esta subsidiaria para una «reventa» ficticia de combustibles, ocultando sobreprecios y posible lavado de dinero.

Indicó que, en julio de 2023, hizo un pedido de informe escrito al entonces ministro de Hidrocarburos y al presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen, en base a una publicación de supuestos sobreprecios en un medio de prensa, para que expliquen la relación con Botrading.

«En la respuesta, tanto el ministro como Dorgathen me mienten, falsedad ideológica, y dicen que no tienen ninguna relación con Botrading, que no era ni subsidiaria, ni intermediaria. Como es un documento público, la respuesta a un pedido oficial de un diputado, dije que era la verdad de los hechos. Resulta que a comienzos de este año, cuando se generan los problemas de filas por gasolina y diésel en surtidores, Yacimientos saca un comunicado diciendo todo lo contrario a lo que me contestaron», detalló.

Entonces, solicitó la conformación de la comisión especial de investigación con tres diputados del oficialismo y tres de la oposición. El informe fue aprobado por unanimidad. Ahora falta la etapa en el pleno, con la condición que se ponga la posición de los tres diputados oficialistas, que es contraria a la de los opositores.

«Los hallazgos indican que hay gravísimos hechos de corrupción en el disfraz que ha utilizado Yacimientos que es Botrading para revenderse a sí mismo la gasolina, el diésel y el petróleo crudo. Yacimientos ha constituido de manera ficticia y simulada Botrading en Paraguay alejándola del control de las autoridades y de la aplicación de las leyes bolivianas. Estoy hablando de probable sobreprecio, daño económico al Estado y hasta lavado de dinero», aseveró.

En ese sentido, afirmó que se «evaluó» un daño económico al Estado por 355 millones de dólares, en base a la investigación de los 12 contratos de suministro, documentos oficiales. Aseguró que en cinco de los 12 contratos de suministro, Botrading «paga en exceso al monto original de los contratos», un monto de 275.773.121 dólares, compartiendo documentos que se pueden revisar en este link.

«Después que presentamos el informe, la directora administrativa financiera de Yacimientos reconoce y dice que del monto total de los contratos de 661.414.000 de dólares hay una diferencia de 166.632 dólares que corresponden a adendas, modificaciones de los montos de los contratos originales. No nos mandaron, las ocultaron o no sabemos si existen esas adendas», dijo. Comentó que según el reglamento solo se podía aumentar el monto original en 10% con una adenda, pero identificaron un incremento del 759%.

Entonces, indicó que no «había necesidad» de crear Botrading. «La crean con el nombre de YPFB Internacional en octubre de 2019 con un capital de 46.500 dólares, en la época de Evo Morales. En este gobierno, le empiezan a dar contratos de suministro. Después le cambian el nombre a Botrading para disimular y tiene tres empleados. Actualmente, Yacimientos tiene el 100% de las acciones a través de Refinación y de Logística», apuntó.

Los contratos empiezan en diciembre de 2022 y se extienden hasta 2025. «En todo el detalle de pagos, el total de montos de los contratos es menor al total de montos de los pagos y menor al total del monto facturado. Ese exceso es plata que entró por otro lado y están usando a YPFB de pantalla, con su factura. El monto total facturado con documentos y detalles de pagos oficiales por YPFB Internacional Botrading por las gestiones 2023 y 2024 es 832.743.000 dólares, que excede en $us 4.695.924 al monto total de pagos por las gestiones 2023, 2024 y 2025 (monto total de pagos $us 828.047.076); y excede en $us 171.328.061 al monto total de todos los contratos», detalló.

Fuente: Red UNO