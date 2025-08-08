Comité pro Santa Cruz envía notas a las autoridades para esclarecer llegada de extranjeros

Desde hace unos días comenzaron a circular versiones de una supuesta llegada masiva de ciudadanos extranjeros, en los días previos a los comicios.

El Comité pro Santa Cruz envió notas a diferentes estamentos del Estado para esclarecer la llegada de extranjeros a falta de nueve días para los comicios generales del 17 de agosto.

«Ante la inquietud ciudadana que hay, nos hemos puesto en la tarea de hacerle llegar una serie de consultas al Tribunal Supremo Electoral, también al Tribunal Electoral Departamental, esto tiene que pasar por Migración, que tendrá que dar una información con el Ministerio de Gobierno», declaró el presidente cívico Stello Cochamanidis.

Desde hace unos días comenzaron a circular versiones de una supuesta llegada masiva de ciudadanos extranjeros, «principalmente venezilanos y cubanos», según el comité, lo que motivó a pedir a las autoridades disipar dudas sobre este hecho.

«Hemos mandado estas notas para ir lo más tranquilos posibles a votar, sabiendo que no vamos a tener gente de otros países, venezolanos votando por nosotros, mandados por el Movimiento Al Socialismo, en ejercicio hasta el 8 de noviembre», señaló el líder cívico.

En consecuencia, también se enviaron notas al Tribunal Departamental de Justicia como al Tribunal Supremo de Justicia, además del fiscal general del Estado, porque son las instituciones llamadas a velar por el proceso electoral.

«Muchos son vuelos chárter que llegan y pasan, no sabemos cuál es el destino, las funciones y actividades que vienen a realizar esas personas, pero lo llamativo es que se da justo días antes de las elecciones generales», observó Cochamanidis.