Con fe y devoción, feligreses realizan la peregrinación hasta el Santuario de la Virgen de Urkupiña

Desde las cero horas de este lunes inició la caminata desde la Catedral Metropolitana de Cochabamba a la cabeza del monseñor Óscar Aparicio.

<br /> <br />

Fuente: Unitel

Desde las cero horas de este lunes, miles de feligreses iniciaron la caminata rumbo al Santuario de la Virgen de Urkupiña, en el municipio de Quillacollo, Cochabamba.

Varias personas se concentraron en la Catedral Metropolitana la noche del domingo, desde donde partieron en una procesión liderada por el monseñor Óscar Aparicio, arzobispo de Cochabamba, dando inicio a la peregrinación.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

“Habíamos partido a las 00:00 de la Catedral para dirigirnos al santuario de Urkupiña con todos estos fieles, devotos, peregrinos de la esperanza. María nos acompaña, está con nosotros, es la peregrina también de la esperanza y lo curioso es que ella nos ayude en el camino aunque también nos espera en su casa en el santuario”, dijo a UNITEL el monseñor.

La caminata se realizó luego de que la Policía cerrará el carril norte de la avenida Blanco Galindo, que va hacia Quillacollo, el cual fue destinado para el paso de los peregrinos, mientras que el carril contrario funcionará en doble sentido para la circulación de vehículos.

[Foto: Paola Cadima – UNITEL] / Feligreses realizaron la caminata rumbo al Santurario de la Virgen de Urkupiña