«Con humildad y fe vamos a consolidar la victoria en la segunda vuelta», afirma Edman Lara

Las declaraciones se dan luego de que este domingo 17 se llevaron a cabo las elecciones nacionales en Bolivia y, de acuerdo con datos no oficiales al 95% de avance de la encuestadora Captura Consulting, difundidos por la Red Uno, el candidato Rodrigo Paz Pereira (PDC) encabeza la votación con el 31,6% de apoyo.

eju.tv

El candidato a la vicepresidencia por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), Edman Lara, aseguró la noche de este domingo que el respaldo obtenido en las elecciones generales es una muestra de confianza del pueblo boliviano y se declaró optimista de cara a la segunda vuelta. Las declaraciones se dan luego que los resultados preliminares de boca de urna reflejan que el candidato a la presidencia Rodrigo Paz lidera la votación de estas elecciones nacionales con más del 31%.

“Con mucha humildad, con mucha fe, sé que el pueblo nos va a dar su voto de confianza y tengo la certeza de que vamos a consolidar la victoria. Siempre con humildad, con Dios y con la patria por delante”, manifestó Lara, tras conocerse los resultados preliminares de boca de urna, que otorgan al PDC, con Rodrigo Paz como candidato presidencial, más del 31% de preferencia electoral.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

El acompañante de fórmula de Paz recordó que desde el inicio de la campaña ambos apostaron por trabajar junto al pueblo y no confiarse en encuestas ni en los debates. “Le dije a Rodrigo: entremos a la cancha a ganar con humildad, hagamos alianza con el pueblo porque está cansado del odio, de la exclusión social y de la pelea constante. El pueblo quiere que Bolivia salga adelante”, expresó.

Las declaraciones se dan luego de que este domingo 17 se llevaron a cabo las elecciones nacionales en Bolivia y, de acuerdo con datos no oficiales al 95% de avance de la encuestadora Captura Consulting, difundidos por la Red Uno, el candidato Rodrigo Paz Pereira (PDC) encabeza la votación con el 31,6% de apoyo. En segundo lugar se ubica Jorge Tuto Quiroga, de la Alianza Libre con el 27,1% Le sigue Samuel Doria Medina, de alianza Unidad, que alcanza el 19,5%. En el cuarto lugar aparece Andrónico Rodríguez, de Alianza Popular con el 8,2%, mientras que Manfred Reyes Villa, de APB-Súmate, obtiene 7,1%.