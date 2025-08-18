Con miras a la segunda vuelta, Libre analizará “qué alianzas hay que hacer y cuáles no”, dice Branko Marinkovic

El candidato a senador por la alianza Libre, Branko Marinkovic, señaló que en los próximos días se tendrá una reunión para definir cómo se encarará la campaña a la segunda vuelta

Leyla Mendieta Cruz

Fuente: Unitel

Ante ello, remarcó que el frente buscará apoyo de la población, no de partidos políticos. Aunque, dijo que analizará “qué alianzas hay que hacer y cuáles no hacer”.

El candidato a senador por la alianza Libre, Branko Marinkovic, señaló que el frente esperaba una segunda vuelta , solo que ahora la sorpresa es con quien, pues inicialmente proyectaban que sea con Samuel Doria Medina, de la Alianza Unidad, pero según datos preliminares, será con Rodrigo Paz del Partido Demócrata Cristiano (PDC).

Agregó que el frente trabajará para que el 19 de octubre tenga un resultado favorable en la segunda vuelta por lo que se reunirán en estos días para definir cómo encarará la campaña.

Segunda vuelta

Branko remarcó que en lo prudente para una segunda vuelta es hacer una campaña por 30 o 45 días porque consideró que menos tiempo “no es prudente”.

[/ AFP] / La alianza Libre postula a Tuto Quiroga a la Presidencia

Tras conocerse los resultados preliminares de las elecciones del 17 de octubre, el candidato por la Alianza Unidad, Samuel Doria Medina anunció su apoyo al PDC. Ante ello, Marinkovic dijo que la población no funciona con alianzas para definir su voto.

“Aquí no se trata de que alguien diga yo apoyo y la población va como una oveja porque Samuel dijo que apoyen. No funciona así el voto de las personas. El boliviano, las personas en general deciden por sí mismas”, sostuvo.

Finalizó remarcando que es llamativo que el Movimiento Al Socialismo (MAS) no tendrá representación parlamentaria después de más de 20 años.

Tras los datos preliminares de las elecciones, la Red UNITEL busca la versión de Quiroga; sin embargo, hasta las 9:00 de este lunes no obtuvo respuesta.