Concejal Saavedra denuncia que la Alcaldía cruceña contrata publicidad en medios de La Paz

El concejal Saavedra denunció irregularidades en la gestión de la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra. Sobreprecios en la compra de alimentos, endeudamiento millonario y el pago de publicidad en canales de televisión de La Paz y El Alto con dinero del municipio.

En medio de una prolongada paralización del Concejo Municipal, el concejal Carlos Manuel ‘Mamén’ Saavedra denunció en EL DEBER Radio una serie de irregularidades en la gestión del alcalde Johnny Fernández., Además del endeudamiento excesivo, se suman acciones como la intención de legalizar asentamientos irregulares, sobreprecios en contrataciones y gastos injustificados de publicidad en medios de comunicación en La Paz.

Alcaldía contrata medios de comunicación de La Paz

Una de las denuncias más llamativas fue la contratación de espacios publicitarios en medios de La Paz y El Alto por casi Bs 700.000. «En dos medios de comunicación de La Paz y El Alto. Son casi Bs 700.000. Y uno se pregunta, ¿qué tiene que hacer el municipio de Santa Cruz de la Sierra gastando plata en publicidad de gestión en canales de La Paz y El Alto? No hay una explicación válida. Porque, primero, están mintiéndole porque no hay gestión. Tal vez las personas que viven en La Paz y El Alto no conozcan pero aquí no hay gestión. Esto es un desastre», expresó Saavedra.

Sobre el caso, el concejal dijo que sentará una denuncia pública en el transcurso del día. Explicó que habló con el encargado de publicidad de la Alcaldía de la capital cruceña, sin embargo, el encargado se excusó diciendo que era una publicidad en radio y redes sociales. Sin embargo, Saavedra indicó que se trata de un contrato en un medio de televisión que llega solo por cable a Santa Cruz.

«La cantidad de ciudadanos que tienen acceso al cable en nuestra ciudad no pasa del 25%. Ya la gente no usa cable. Tiene streaming, redes (…) no hay cómo justificar, a no ser que la única explicación lógica que se me ocurre es que este señor es tan sinvergüenza que está pagando publicidad con nuestros impuestos para mostrar una supuesta gestión en miras de una campaña presidencial«, señaló el concejal.

Así mismo, cuestionó la acción: «¿qué interés puede tener un ciudadano de La Paz y El Alto sobre la gestión de un alcalde en Santa Cruz de la Sierra? ¿Y qué interés podemos tener nosotros de que él difunda esto en La Paz y El Alto? ¿Qué beneficio tenemos nosotros? Porque es la plata de nuestros impuestos. Y ahí uno se pregunta, ¿será que esos Bs 700.000 no era más importante invertirlos en un hospital, en un colegio, en medicamentos?», cuestionó.

Endeudamiento y regularización de asentamientos

Además, Saavedra identificó dos temas “gravísimos” que, a su juicio, motivaron la urgencia del oficialismo en consolidar su mayoría: el endeudamiento y la regularización de asentamientos.

Según el concejal, la gestión actual ya superó los Bs 1.200 millones en créditos, cifra que dejó la administración anterior tras 15 años, y pretende seguir aumentando la deuda municipal para cubrir gastos corrientes. “Johnny Fernández ya superó esa cifra el año pasado y quiere seguir aumentando. Lo único que falta es que saquen créditos para comprar focos. Están sacando créditos para pagar cosas que deberían pagarse con el presupuesto del municipio”, criticó.

Sobre el segundo tema, alertó sobre un proyecto de ley municipal que busca regularizar predios ocupados durante cinco años mediante declaración jurada, lo que, según él, abriría la puerta a la pérdida de terrenos públicos a manos privadas. “Ahí hay un negocio millonario y hay que tener mucho cuidado con eso (…) Ellos quieren aprovechar esa mayoría que ha dado el Poder Electoral recientemente para avanzar en estos dos temas y lógicamente nosotros no lo vamos a permitir», advirtió.

Asimismo, el edil apuntó contra acciones del Ejecutivo en casos emblemáticos como el mercado Mutualista y el cordón ecológico, donde asegura que la Alcaldía no defendió adecuadamente los intereses de la ciudad, permitiendo que privados se apropien de espacios públicos.

Contrataciones con sobreprecio

Saavedra no dejó de lado su rol fiscalizador y denunció nuevos casos de sobreprecio en contrataciones municipales, incluyendo la compra de alimentos con precios inflados hasta diez veces su valor real. “Para que ustedes tengan una idea del tamaño del sobreprecio de un limón mandarina, que en los mercados de nuestra ciudad cuesta entre 20 centavos, máximo 50 centavos, pero querían pagar 5 pesos. O sea, lo que querían comprar con Bs 400.000 lo podían comprar con menos de Bs 100.000″, denunció.

Saavedra indicó que, a la hora de consultar estos precios, los encargados respondieron que no se presentan las empresas a las convocatorias de proveedores. Sin embargo, Saavedra aseguró que los precios referenciales son «vergonzosos», que los mismos encargados habilitan para presentar licitaciones.

Problemas dentro del Concejo Municipal

En la misma entrevista, Saavedra expresó su preocupación por el funcionamiento del Concejo Municipal, que desde mayo no logra desarrollar sesiones normales. Según el concejal, la raíz del conflicto se encuentra en una pugna interna del partido oficialista UCS, que derivó en la destitución de dos concejales críticos a la gestión de Fernández.

“Por increíble que parezca, por un problema interno de un partido político de Johnny Fernández, que no tolera cuestionamiento, y a raíz de cuestionamiento de dos concejales, inicia un proceso ante la justicia electoral para sacarlos del Concejo, quitarles el curul, y eso, deriva en la crisis que estamos viviendo”, afirmó Saavedra.

Tras la asunción de los suplentes como titulares, la situación no mejoró. “Ustedes lo vieron la semana pasada, megáfonos, gritos, una vergüenza, porque resulta que, ahora, quieren ellos y les preocupa mucho la directiva. No es un tema de directiva esto, esto es un tema de un abuso hacia la ciudad y la intención de perjudicar a este municipio”, dijo.

Finalmente, terminó su visita a EL DEBER confirmando que se presentará como candidato a alcalde municipal de Santa Cruz de la Sierra en las próximas elecciones municipales. Mientras tanto, continuará con sus tareas dentro del Concejo Municipal.