Conozca las restricciones vigentes desde este viernes rumbo a la jornada de votación

Los transgresores deberán pagar una multa pecuniaria desde Bs 550 hasta Bs 1.375, que dependerá de la infracción que hayan cometido.

Desde la prohibición en el consumo de bebidas alcohólicas, la portación de armas, la realización de reuniones o espectáculos públicos y el traslado de electores, son algunas de las restricciones que rigen en el país desde el jueves y se extenderá hasta después de la jornada de sufragio.

El 22 de julio, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) aprobó la resolución TSE-RSP-ADM 342/2025 en la que detalla las diferentes prohibiciones que se aplicarán antes, durante y después de la votación, con el fin de que se desarrolle sin ningún inconveniente.

A esas medidas se suman las disposiciones que emitieron las nueve gobernaciones del país en los autos de buen gobierno, con el objetivo de prevenir incidentes que puedan afectar el normal desarrollo del proceso electoral.

Desde las cero horas del jueves hasta las 18:00 del domingo 17, jornada de sufragio, queda prohibida toda manifestación pública de apoyo o rechazo a las candidaturas en cualquier formato o medio.

A la vez, desde las cero horas de este viernes hasta el mediodía del lunes no se podrá vender ni consumir bebidas alcohólicas en domicilios, tiendas, restaurantes, hoteles, cantinas u otros establecimientos públicos o privados.

En ese sentido, la Gobernación de La Paz restringió el desarrollo de actividades, culturales o recepciones sociales en ambientes públicos o domicilios particulares, reforzarán los controles junto a la policía.

La Intendencia Municipal de La Paz y de El Alto, por separado, realizaron operativos en diferentes zonas donde se expenden bebidas alcohólicas para verificar que las tiendas, licorerías o bares se encuentren abiertas.

Desde las 00:00 hasta las 24:00 del día de las elecciones no se podrán realizar actos públicos, reuniones o espectáculos de ninguna índole.

Prohibición de portar armas

Por otra parte, el domingo queda prohibido portar armas de fuego, armas blancas o cualquier objeto que represente un peligro para la seguridad ciudadana. Esta disposición no incluye a las Fuerzas Armadas ni a la Policía, que estarán a cargo del resguardo.

Prohibición de traslado de electores

Durante el día de la elección queda prohibido trasladar a votantes de un recinto electoral a otro, en caso se detecte alguna irregularidad, será remitido al Ministerio Público para que inicie una investigación por delitos electorales.

Restricción vehicular

Durante la jornada de votación, está prohibida la circulación de vehículos particulares, oficiales o de transporte público que no hayan sido autorizados por el TSE o los tribunales departamentales.

Infractores

El comandante general de la Policía Boliviana, Augusto Russo, informó que se registró más de 400 personas que vulneraron el auto de buen gobierno y las restricciones del TSE. En La Paz se reportó 314 arrestados, en Santa Cruz 37 y en Potosí 76.

A la vez, indicó que se desplegarán 25.000 policías en todo el país con el fin de proporcionar seguridad a las actividades electorales.

