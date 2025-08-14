Conozca las sanciones contra los jurados que no cumplan con su trabajo y electores que no voten

Los infractores deberán pagar una multa desde los Bs 550 por faltas leves y hasta Bs 1.375 por faltas graves.

Desde multas pecuniarias, restricción en trámites administrativos e inhabilitación para las próximas elecciones, son algunas de las sanciones que están vigentes contra los jurados electorales que no asistan a sus recintos y quienes no emitan su voto el 17 de agosto.

“Aquel jurado electoral que no participe o no cumpla con su deber, será sancionado con una multa de 1.300 bolivianos, además será inhabilitado para el próximo proceso electoral que tengamos que llevar adelante. Convocamos a que cumplan con ese deber ciudadano”, informó el vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Francisco Vargas.

El 17 de agosto, más de 7,5 millones de ciudadanos habilitados en todo el país acudirán a las urnas para elegir al próximo gobernante. Los recintos electorales se abrirán a partir de las 08:00 y se extenderá hasta las 16:00.

En ese sentido, el vocal del Tribunal Electoral Departamental (TED) de La Paz, Franz Jiménez, recordó que los electores que no voten no podrán realzar trámites administrativos o transacciones bancarias por 90 días.

“Acudiremos a sufragar, a emitir nuestro voto el domingo 17 de agosto para no ser sancionados. Por ejemplo, no podrán realizar operaciones bancarias o trámites administrativos por 90 días, tiempo que está vigente el carnet de sufragio”, puntualizó.

Sanciones contra jurados

El Órgano Electoral decidió aplicar para estos comicios la resolución de faltas y sanciones electorales que se usó en las elecciones judiciales de 2024, el cual establece las multas que deberán pagar los infractores.

Por ejemplo, en el caso de los jurados electorales dispuso siete faltas leves y graves. Existen cuatro causales que ameritan una multa económica, quienes no asistan a las juntas de jurados serán sancionadas con una multa del 5% del salario mínimo, Bs 137,50.

Quienes se ausenten de forma temporal de la mesa de sufragio sin autorización del presidente de mesa o un notario electoral, serán multados con el 30% del salario básico, equivalente a Bs 825.

Los que no devuelvan el material electoral a los notarios o no lo hagan oportunamente, serán multados con el 30% del salario mínimos nacional. Quienes no cumplan con los horarios establecidos para abrir y cerrar la mesa de sufragio, la multa también será́ del 30%.

A la vez, se dispuso tres faltas graves. Los jurados electorales que se nieguen a firmar el acta electoral, consignar los resultados y las observaciones presentadas será multado con el 50% de un salario mínimo, es decir, Bs 1.375.

Además, los jurados que no asistan o abandonen la mesa de sufragio sin ningún justificativo valedero, no proporcionen información inmediata a notarios electorales sobre violaciones a las normas serán sancionados con el 50% del salario mínimo.

Sanciones contra votantes

Por otra parte, los ciudadanos que no voten deberán pagar una multa equivalente al 20% del salario mínimo, aproximadamente, Bs 550. Quienes quieran acceder a un cargo público, no podrán hacerlo por un plazo de 90 días.

Sin embargo, se dispuso excepciones para aquellas personas que no pudieron votar por caso fortuito o fuerza mayor comprobada documentalmente, los mayores de 70 años y quienes no se encuentren en territorio nacional al momento de la votación.

Asimismo, los ciudadanos que incumplan resoluciones electorales, serán sancionados con una multa equivalente al 20% de un salario mínimo vigente al momento de la comisión de la falta.

Los ciudadanos que circulen en vehículos sin autorización durante la jornada de votación, serán sancionados con una multa equivalente al 20%.

Cierre de terminales

Por otra parte, el ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, informó que desde las cero horas del domingo se suspenderán los vuelos nacionales y el domingo solo operarán los vuelos internacionales.

En cuanto al transporte terrestre, la autoridad indicó que a partir de las 17:00 del sábado se suspenderán las salidas de las terminales de buses, tanto para tramos a nivel interprovincial, interdepartamental e internacional.

