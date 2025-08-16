Conozca los números de emergencias para atención médica durante comicios

El Ministerio de Salud en coordinación con los Servicios Departamentales de Salud elaboraron un plan que comprende el desplazamiento de personal médico y ambulancias.

Un “Plan de Atención Médica de Emergencia” elaboró el Ministerio de Salud para la atención de emergencias médicas durante la jornada de las elecciones generales 2025.

Este plan comprende el desplazamiento de personal médico con insumos y medicamentos necesarios, además de ambulancias y la habilitación de nueve números de teléfono de emergencia.

Para cualquier caso, se pusieron a disposición los siguientes números de emergencia: La Paz 78708838, Cochabamba 71730947, Santa Cruz 168 – 62203322. Beni 68983675, Chuquisaca 168 – 800102930, Oruro 168 – 74150208, Potosí 168 – 69632676, Pando 71262418 y Tarija 168.

En ese marco, la cartera de Estado destino personal de salud de la Unidad de Riesgos, Emergencias y Desastres, también del Centro Coordinador de Emergencias en Salud Nacional, del programa de Salud Familiar Comunitaria Intercultural (Safci) – Mi Salud y del programa Bono Juana Azurduy.

“Estos equipos de respuesta se desplazarán por todo el país, especialmente por los municipios de Colcapirhua, Quillacollo, Cercado y Arbieto (Cochabamba), Oruro, Santa Cruz de la Sierra y Llallagua (Potosí)”, señala una nota institucional.

AMBULANCIAS

Paralelamente, al menos 45 ambulancias estarán dispuestas para el traslado de pacientes, de las cuales ocho fueron designadas a La Paz, mismo número de vehículos a Santa Cruz, siete a Oruro, cinco a Potosí, cuatro Cochabamba, cuatro Tarija, tres ambulancias a Sucre, tres a Pando y tres a Beni.

Asimismo, 125 establecimientos de salud públicos estarán de turno durante el domingo tanto de segundo como de tercer nivel para la atención de urgencias y emergencias.

En el departamento de La Paz, el Hospital de Clínicas, Hospital del Niño, Hospital de la Mujer, Hospital del Norte, El Alto Sur.

También el Instituto Nacional del Tórax, Instituto Gastroenterológico, Instituto Nacional Oftalmológico, Hospital Los Pinos. Hospital de la Merced, Hospital Cotahuma, La Portada, Hospital La Paz, Holandés, Los Andes, entre otros.

A esta lista se suman los Hospitales de la Seguridad Social como la Caja Nacional de Salud, Caja de Salud de Caminos, Caja Petrolera, Caja Bancaria Estatal y la Caja de Salud Cordes.

El plan se realizó previa socialización con los Servicios Departamentales de Salud (Sedes).