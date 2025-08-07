Esta cotización refleja una caída respecto a la jornada anterior.
Fuente: Red Uno
El dólar paralelo en Bolivia continúa con su tendencia a la baja, generando expectativa entre los ciudadanos que siguen con atención cada variación. Según datos emitidos en la mañana de este jueves por el portal especializado dolarboliviahoy.com, la divisa estadounidense se cotiza en el mercado informal con un precio de venta de 13.52 bolivianos y un precio de compra de 13.49 bolivianos.
Esta cotización refleja una caída respecto a la jornada anterior, cuando el billete verde se vendía en 13.93 Bs. y se compraba en 13.74 Bs. La diferencia es significativa y mantiene el ritmo descendente observado en las últimas semanas.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
¡Continúa bajando! Así se cotiza el dólar en el mercado paralelo este 7 de agosto.
Mientras tanto, el tipo de cambio oficial —según datos del Banco Central de Bolivia (BCB)— se mantiene sin variaciones: 6.96 Bs. para la compra y 6.86 Bs. para la venta, lo que refleja una brecha cada vez más ajustada con el tipo de cambio paralelo.
La población, que ha seguido de cerca cada movimiento del dólar informal, se mantiene a la expectativa de nuevas variaciones. La pregunta que muchos se hacen ahora es: ¿seguirá bajando o estamos ante una pausa antes de otro repunte?