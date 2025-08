«Creen que tratan con gente como ellos»: la contundente respuesta del juez brasileño sancionado por EE.UU.

Fuente: https://actualidad.rt.com

Alexandre de Moraes, juez del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, indicó este viernes que bajo ninguna sanción o amenaza, el poder judicial brasileño cederá ante las presiones ejecutadas por la administración de Donald Trump en EE.UU. y mucho menos para coaccionar a la corte a sobreseer un caso tan importante como el que se adelanta contra el exmandatario ultraderechista Jair Bolsonaro, por su vinculación al intento de golpe de Estado de 2023 y otros delitos graves.

«Este Tribunal ha cumplido y seguirá cumpliendo su misión constitucional. En particular, en este segundo semestre, conducirá los juicios y llegará a conclusiones en los cuatro casos centrales de los importantes procesos penales relacionados con el intento de golpe de Estado del 8 de enero», señaló Moraes durante la ceremonia de apertura de actividades del Poder Judicial, citado por G1.

El juez, que fue sancionado esta semana por el Departamento del Tesoro de EE.UU., agregó: «Las acciones procederán. Las normas procesales del STF no avanzarán ni se retrasarán. Las normas procesales del STF ignorarán las sanciones impuestas. Este relator ignorará las sanciones que se le impusieron y continuará trabajando, como lo ha venido haciendo, en el pleno, en la Primera Sala, siempre de forma colegiada».

El togado señaló que en este tipo de casos se intenta dar al traste con la soberanía de los países, algo que en Brasil, advirtió, no sucederá. «La soberanía nacional no puede, no debe y nunca será vilipendiada, negociada ni extorsionada, pues es uno de los fundamentos de la República Federativa del Brasil».

De Moraes comentó que estas acciones son propias de «una organización criminal» que intenta que se desestimen los casos penales mientras defienden intereses extranjeros, lo que no es más que una «traición» a la soberanía brasileña. «Creen que están tratando con gente como ellos. Creen que también están hablando con milicianos. Pero no es así; están hablando con magistrados del Tribunal Supremo de Brasil».

«El ‘modus operandi’ es el mismo: incentivar la imposición de impuestos a Brasil, incentivar la crisis económica, que genera la crisis social, que a su vez genera la crisis política, lo que conduce a una renovada inestabilidad social y a la posibilidad de un nuevo golpe de Estado», explicó el juez al comentar que las acciones de Washington no se limitan a su persona sino que se reflejan también en la imposición de aranceles sobre el 50 % decretados esta semana por Trump contra el gigante suramericano.

«Es inaceptable»

De Moraes también se refirió a Eduardo Bolsonaro, hijo del exmandatario procesado, quien se encuentra en EE.UU. desde febrero pasado para promover sanciones contra Brasil y ejercer presión para intentar que su padre sea liberado del proceso judicial que adelanta el STF.

«La presión, la coerción, en el sentido de intentar obtener, repito, entre comillas, un falso sobreseimiento inmediato de estos casos penales, es inaceptable, so pena de perjudicar la economía brasileña, el sustento de la población y el trabajo de los brasileños», expresó de Moraes, quien además del golpe de Estado también es relator del caso que investiga las acciones del diputado Eduardo Bolsonaro contra Brasil.

Estos «intentos de obstrucción a la justicia» llevados a cabo por brasileños «supuestamente patriotas» en beneficio de intereses extranjeros, tienen un único propósito: obstruir el debido proceso y asegurar la desestimación de causas penales para beneficiar a quienes «se creen superiores a la Constitución, la ley y las instituciones», indicó de Moraes.

Para el juez, todas estas acciones contra el Poder Judicial y el orden político, económico y social de Brasil, constituyen una perpetuación del intento de golpe, basándose en la continuación del mismo «modus operandi» golpista, donde el mismo ‘lobby’ que apoya EE.UU., también pretende destituir a magistrados del STF para favorecer a los acusados.

«Amenazas a los presidentes del Congreso brasileño, sin el más mínimo respeto institucional, sin la más mínima modestia, sin la más mínima vergüenza, en un chantaje explícito para intentar obtener una amnistía inconstitucional«, agregó de Moraes, quien señaló al ‘lobby’ bolsonarista como una organización criminal de «pseudopatriotas que no tuvieron el coraje de permanecer en el país» que promueve «acciones cobardes» y «comportamientos ilícitos e inmorales» para someter al STF al escrutinio de un Estado extranjero.

De Moraes fue incluido la «lista de nacionales especialmente designados», también conocida como «lista SDN», una sanción que ejecuta EE.UU. con base en una norma extraterritorial llamada Ley Magnitsky, creada, según ellos, para castigar personas involucradas en abusos de derechos humanos, corrupción o que facilitan estas prácticas.