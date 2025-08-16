Damián Condori retorna a Sucre tras su recuperación en Cochabamba

Condori había sido trasladado a Cochabamba el pasado 2 de julio, en una avioneta desde el aeropuerto Alcantarí, luego de que especialistas recomendaran atención neurológica de alta complejidad.

Fuente: Erbol

Iván Ramos

El gobernador de Chuquisaca, Damián Condori Herrera, llegó a Sucre por vía terrestre en un vehículo particular la madrugada de este sábado a las 5:30, procedente de la clínica Los Olivos de Cochabamba, donde permaneció en cuidados intensivos por más de un mes tras el accidente que sufrió en junio.

El retorno se realizó en un ambiente de estricta reserva y bajo cuidados especiales, acompañado por su familia, un equipo de médicos especialistas y una persona de confianza política. Fue ingresado de inmediato a la clínica Camino Real, en la zona de la terminal de buses de la capital, donde continuará con su recuperación bajo observación médica.

Condori había sido trasladado a Cochabamba el pasado 2 de julio, en una avioneta desde el aeropuerto Alcantarí, luego de que especialistas recomendaran atención neurológica de alta complejidad. Su internación se produjo tras la caída desde dos metros de altura, registrada en la madrugada del 19 de junio de 2025, que le ocasionó un trauma craneoencefálico severo.

La investigación judicial en torno al caso continúa abierta. El Ministerio Público imputó a M.B.C., de 23 años, por el delito de lesiones culposas, al ser la principal sospechosa de haber provocado la caída durante un forcejeo. La familia de Condori se constituyó en parte querellante, mientras la Fiscalía continúa recabando declaraciones y pericias.

En el ámbito político, el propio gobernador sorprendió el 5 de agosto, previo al Bicentenario, con un mensaje de salutación en el que expresó su deseo de retornar a la capital y retomar sus funciones.

Según fuentes médicas, en el mejor escenario, podría reintegrarse a la actividad laboral en un breve plazo, aunque ello dependerá estrictamente de la evolución de su estado neurológico.

El gobernador interino, Luis Ayllón, manifestó su satisfacción por la recuperación de Condori y anunció que aguardará informes médicos concluyentes para definir los plazos de su retorno institucional.