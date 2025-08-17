Del Castillo sufraga en Santa Cruz: “Iremos cuidando voto a voto”

Fuente: Unitel

”Una fiesta es lo que se espera, que la gente salga a votar”, dijo este domingo, el candidato del MAS, Eduardo Del Castillo, momentos antes de acudir a su mesa de sufragio en el arranque de la jornada de votación.

En ese contexto, señaló que cuentan con una aplicación interna con la que “iremos cuidando voto a voto” en esta elección en la que participan ocho binomios.

El exministro de Gobierno llegó junto a sus simpatizantes al colegio Cáritas, en la zona de Los Lotes, de la capital cruceña, cerca de las 08:20 para ejercer su derecho al voto.

[/ Foto: Mario Rocabado] / Eduardo Del Castillo llegó temprano este domingo a su mesa de sufragio