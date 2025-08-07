Desde Satélite Norte, Andrónico promete una carretera de 10 vías que una a Santa Cruz de la Sierra con Montero

El candidato de Alianza Popular, Andrónico Rodríguez, ha llegado a Satélite Norte, en Warnes, y otras regiones de Santa Cruz para pedir el voto y ofrecer la construcción de carreteras.

El también presidente del Senado destacó el respaldo de recibió de sectores gremiales y del transporte. En ese marco, planteó la construcción de una carretera de cinco vías para unir a Santa Cruz con Montero.

Rodríguez y los postulantes de su plancha participaron en una caravana en esa ruta. “Desde Montero, Warnes, Santa Cruz, por lo menos cinco vías en cada lado, una imponente avenida”, señaló.

“Llegando a la Presidencia vamos a concretar esas vías que son vitales para el transporte”, destacó.

En la actividad participaron la candidata a la Vicepresidencia, Mariana Prado, y la postulante a primera senadora por Santa Cruz, Muriel Cruz, a la fecha asambleísta departamental. En ese marco, pidió el respaldo de los asistentes y urgió reforzar la campaña en su recta final, no solo para ganar espacios en el Legislativo, sino también para llegar a la silla presidencial.

“Estamos finalizando poco a poco, no tenemos mucho tiempo, sin ningún miedo hay que tomar una decisión por, la primera franja en línea”, sostuvo.

En su criterio, su frente tiene la meta de ganar los comicios, pese a que la más reciente encuesta de intención de voto presentada por la red UNITEL se ubica cuarto.

“Debemos llegar a la victoria en primera vuelta”, sentenció el postulante.