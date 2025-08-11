Detienen a una comerciante que ofrecía proyectiles y réplicas de armas de fuego en plena festividad de Urkupiña

Según el informe, la Policía sorprendió a la comerciante de 37 años con varias cajas de proyectiles calibre 9 mm y siete réplicas de armas de fuego.

La Policía detuvo este lunes a una mujer que ofrecía proyectiles de fuego y réplicas de armas en un puesto de venta en la festividad de la Virgen de Urkupiña, en Quillacollo, Cochabamba.

El comandante departamental de la Poliçia, Edson Claure, informó que la mujer fue arrestada y espera su audiencioa de medidas cautelares.

Según el informe oficial, la Policía sorprendió a la comerciante de 37 años con varias cajas de proyectiles calibre 9 mm y siete réplicas de armas de fuego, que fueron decomisadas.

La mujer tenía un puesto de venta cerca del comando regional. La sospechosa es investigada por el presunto delito de tenencia y porte ilegal de armas de fuego y permanece detenida en celdas policiales, a la espera de su audiencia de medidas cautelares.

En su declaración, la mujer indicó que no tenía conocimiento de la prohibición de vender estos materiales.