Día de la Bandera Boliviana: 5 datos que debes conocer sobre esta importante fecha

Cada 17 de agosto se rinde homenaje a la enseña que flameó por primera vez en 1825.

El Día de la Bandera Boliviana se celebra el 17 de agosto en conmemoración de la primera vez que se izó la bandera boliviana en 1825, poco después de la declaración de independencia de nuestro país.

Evolución de la bandera boliviana

Primera creación

En 1825, la Asamblea Nacional definió los colores de la bandera de la nueva república y decretó las características de la bandera menor (hoy llamada civil, para actos públicos y conmemoraciones) y de la bandera mayor (hoy llamada estatal, utilizada en acto oficiales y sedes de gobierno). Ambas banderas tenían tres franjas horizontales, dos verdes en los extremos y una roja en el centro.

Al centro de la bandera menor, dentro de la franja roja, se ubicaba una estrella amarilla rodeada por una rama de olivo y otra de laurel.

En la bandera mayor, la estrella con ramas se repetía cinco veces, representando los cinco departamentos que en ese entonces conformaban Bolivia.

Primer cambio El 25 de julio de 1826, el mariscal Antonio José de Sucre, en su función de presidente de la República, dispuso el primer cambio de la bandera, sustituyendo las cinco estrellas por una franja amarilla en la parte superior. La bandera estatal llevaba las armas de la República al centro de la franja roja. Imagen Comunidad Escolar