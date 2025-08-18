Diputado masista ve a Rodríguez y Arce como los «traidores» que sepultaron al MAS

El legislador Ramiro Venegas cree que el MAS «va a morir», por lo que urge construir un nuevo político.

eju.tv

El diputado evista Ramiro Venegas identificó al ahora excandidato Andrónico Rodríguez y al presidente Luis Arce como los «traidores» que sepultaron al Movimiento Al Socialismo (MAS).

«Aquí hay personas que han llevado a la destrucción al proceso de cambio: el señor Andrónico (Rodríguez) y Luis Arce Catacora por las peleas internas dentro del Legislativo, esperemos que no exista eso en la próxima gestión», indicó Venegas.

El legislador oficialista sostuvo que la Asamblea Legislativa Plurinacional quedó fragmentada, ya que «Luis Arce y Andrónico Rodríguez son los traidores y ese ha sido el fin del MAS-IPSP».

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Los datos no oficiales de las elecciones dan el primer lugar a Rodrigo Paz Pereira, quien irá a segunda vuelta con Jorge Tuto Quiroga. En los últimos lugares se sitúa Eduardo del Castillo, quien apenas pudo salvar la personería jurídica del MAS.

«Lastimosamente el Movimiento Al Socialismo creo que va a morir, tenemos que construir un nuevo instrumento político para que defienda los intereses populares, con los datos últimos no va a tener representación el Movimiento Al Socialismo (en la ALP)», afirmó Venegas.