Diputado Reyes acusa a legisladores del MAS de intentar ingresar por la fuerza al centro de cómputo

La Paz.- El diputado nacional Alejandro Reyes denunció que los diputados del MAS pretendieron ingresar al centro de cómputo de la Alianza Unidad junto a un grupo de choque con el fin de generar violencia y amedrentamiento por lo que exigió presencia policial.

“Denunciamos públicamente que afuera del centro de cómputo de la Alianza Unidad existen grupos irregulares del MAS que se están convocando para generar violencia y en ese sentido exigimos la atención inmediata y presencia de la Policía para evitar cualquier tipo de hecho ante la provocación que está buscando el MAS”, declaró de manera textual el parlamentario.

Reyes alertó que estos hechos ponen en riesgo el desarrollo de la actividad política de la alianza, para el control electoral, por lo que reiteró su pedido de resguardo policial a fin de prevenir enfrentamientos. Asimismo, responsabilizó al oficialismo por cualquier altercado que pudiera suscitarse en el lugar.

La denuncia se produce en un contexto de alta tensión política, donde distintas organizaciones políticas han manifestado su preocupación por la seguridad y transparencia de los procesos internos que llevan adelante.

