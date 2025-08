Dolido con los medios y sin dinero, el candidato de ADN pone su campaña en manos de Dios

El candidato presidencial de ADN, Pavel Aracena, expresó sus frustraciones con el proceso electoral que encara este 2025, debido a las desventajas que tiene en el plano económico y de atención de los medios de comunicación, al punto de que deja su campaña en manos.

“Yo he hablado con Dios yo le dije: Diosito esta campaña está en tus manos, es tu decisión, voy a hacer lo que tú quieras, pero no me pidas otra más de estas. Ya cumplí. Yo estoy dando todo lo que puedo. Ya cumplí, me quedo tranquilo. Después volveré a mis cuarteles de invierno, a la actividad de la ingeniería”, dijo Aracena en La Tarde en Directo de ERBOL.

El postulante considera que algunos periodistas están vendidos de una manera asquerosa y sacan notas de prensa defendiendo “al millonario”. “Eso duele, o sea hay lugares que no me han invitado y, es más, supuestamente invitan y luego dicen: no se presentó. Eso es grave”, dijo.

Como anécdota, contó que en un medio le dieron sólo dos minutos para hablar. Recordó que tardó más en el afán de ponerse el micrófono. “Eso ha dolido”, manifestó.

En cuanto a su postulación, dijo que “hacer una campaña sin dinero es mucha dosis”.

Reveló que sus familiares prestan sus esfuerzos para aportar a su campaña y trabajar en las redes sociales como sus “guerreros digitales”.

“Mi mamá está haciendo banderitas. Ella misma paga los afiches. Mi hermana que vive en España. Mis guerreros digitales están en España, ha formado bolivianos allá. Es increíble. Mi hermana está durmiendo dos horas, 22 horas está trabajando. La tengo a mi cuñada que no duerme. Tengo tres hijos que también. Tengo un hijo en Portugal que también es guerrero digital y los dos que están viviendo aquí conmigo en La Paz que están ayudándome”, relató.

Consideró que la política “es un asco” y que con su incursión en este ambiente ha conocido “a las peores personas que uno puede conocer”.

“Cuando uno está de afuera sabe que está mal la política, pero cuando uno está dentro sabe que está podrida, llena de gente en sus afanes. Es una competencia de sacar dinero y es un campeonato de mentirosos”, agregó.

Pese a lo negativo que le deja esta campaña, Aracena mencionó como positivo que está “desenmascarando a los políticos” y le está obligando a cambiar sus propuestas”.