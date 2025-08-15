Donald Trump recibe a Vladimir Putin en la base aérea en Alaska

Los mandatarios de Estados Unidos y Rusia se reúnen tras los saludos protocolares. Finalmente el encuentro no será a solas, sino que ambos estarán acompañados de colaboradores.

Por Gastón Calvo, Alexis Pérez y Matías Tercic

Fuente: Infobae El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, saludó al presidente ruso, Vladimir Putin, en la Base Conjunta Elmendorf-Richardson en Anchorage, Alaska.

Los líderes de Estados Unidos y Rusia han desembarcado de sus respectivos aviones y se encuentran en el escenario con la leyenda “ALASKA 2025” estampada en el frente.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, camina con el presidente ruso, Vladimir Putin, mientras se reúnen para negociar el fin de la guerra en Ucrania, en la Base Conjunta Elmendorf-Richardson en Anchorage, Alaska, EE. UU., el 15 de agosto de 2025. REUTERS/Kevin Lamarque

Putin y Trump se desplazan en un mismo coche hacia el lugar de la cumbre en Alaska