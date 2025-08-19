Dos mineros quedan gravemente heridos por la explosión de dinamita en el norte de La Paz, reporta la Policía

Dos mineros quedan gravemente heridos por la explosión de dinamita en el norte de La Paz, reporta la PolicíaCategorías SeguridadEtiquetas 19/08/2025 Los dos trabajadores mineros se encuentran en un centro hospitalario de la ciudad de La Paz. Uno de ellos está en terapia intensiva. [Foto referencial ] / Actividades mineras en el norte de La PazFuente: Unitel eju.tv La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) reportó que dos trabajadores mineros resultaron gravemente heridos tras la explosión de un artefacto explosivo utilizado en tareas de exploración minera. El hecho ocurrió en un centro minero ubicado en la región de los Yungas, al norte del departamento de La Paz. => Recibir por Whatsapp las noticias destacadas “Dos personas que habrían estado manipulando un explosivo, concretamente dinamita, resultaron con heridas graves en su humanidad. Estas personas presentan heridas múltiples”, informó el director de la Felcc La Paz, Gabriel Neme. Tras lo ocurrido, los heridos fueron trasladados de inmediato a un centro hospitalario en la ciudad de La Paz. Debido a la gravedad de las lesiones, uno de ellos fue ingresado a la unidad de terapia intensiva. “Una persona está en estado crítico en terapia intensiva, y la otra presenta heridas en el rostro. Ambas han sido estabilizadas”, agregó el jefe policial. Un equipo de efectivos se trasladó hasta el lugar del incidente para investigar las circunstancias del hecho. Neme no descarta que hubo una aparente mala manipulación de la dinamita, sin embargo, la investigación deberá determinar este extremo. “Vamos a analizar las circunstancias en las que se produjo la manipulación. Al parecer, se trató de un mal manejo del explosivo utilizado para la exploración de minerales”, concluyó Neme.