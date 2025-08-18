Dos niños son los únicos sobrevivientes del embarrancamiento de un minibús que dejó tres muertos en La Paz

Fuente: Unitel

Un accidente fatal se registró este fin de semana el cual se cobró la vida de tres personas y dejó a dos niños heridos luego de un minibús se embarrancara en la carretera hacia el municipio de Charazani, La Paz.

El informe preliminar de la Policía indica que en el vehículo iban cinco personas, tres adultos y dos niños, los cuales en circunstancias que aún se desconocen, terminaron cayeron varios metros quedando cerca de un río.

“El resultado de este hecho de tránsito han fallecido tres personas, dos varones y una mujer, dos menores de edad heridos quienes han sido auxiliados al Centro Médico de Charazani, están bajo custodia de la Defensoría a la espera de familiares”, manifestó el coronel Javier Salgueiro, comandante de la Policía Rural y Fronteriza a UNITEL.

De acuerdo a los datos que se manejan solo se pudo identificar a uno de los tres fallecidos, el cual sería el conductor del minibús.

Asimismo, los niños heridos serían un niño de 8 años y una pequeña de 4, quienes permanecen internados y recibiendo atención médica.

Entre las hipótesis que maneja la Policía es que se trataría de toda una familia, la cual se presume estaba retornando a su vivienda cuando sufrieron el accidente.

“Por referencia que habrían dado a nuestros funcionarios policiales, esta familia se habría dirigido a una comunidad a visitar a un familiar y estaban retornando hacia la zona de Charazani, seguramente para votar el día domingo pero en las horas de la madrugada han tenido este accidente de tránsito”, señaló.

Sin embargo, el caso aún está en investigación y se busca establecer las causas exactas que provocaron este falta hecho de tránsito.

Además, se aguarda que en las próximas horas algún familiar se haga presente en dependencias policial para identificar a las víctimas y reclamar a los niños.