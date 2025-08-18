Durante las elecciones, dos bebés nacieron en el Hospital Materno de Cochabamba

Dos nuevas vidas llegaron durante este domingo de jornada electoral. Ambos casos presentaron complicaciones, pero pudieron ser estabilizados

Ariel Buitrago

Fuente: Unitel

Se conoció que el primer bebé nació cerca del mediodía , mientras que el segundo llegó al mundo alrededor de las 15:00 horas luego de una cesárea de emergencia.

Durante la jornada electoral de este domingo, dos bebés nacieron en el Hospital Materno Germán Urquidi de Cochabamba, de acuerdo al informe brindado por los médicos a cargo, ambos casos fueron trasladados de emergencia desde otros centros de salud por complicaciones.

Según se señaló, ambos recién nacidos tuvieron que ser trasladados de inmediato a incubadoras para garantizar su estabilidad y reducir riesgos de complicaciones en las primeras horas de vida.

Por su parte, las madres fueron atendidas con urgencia por equipos especializados, ya que presentaron problemas en el proceso de gestación.

Sin embargo, el traslado oportuno y la intervención médica evitaron desenlaces fatales y los bebés pudieron nacer pese a las complicaciones marcando así un panorama diferente durante las elecciones generales.

Se espera conocer un informe más detallado de parte de los médicos sobre el estado de salud de los bebés y sus madres.