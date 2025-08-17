El 60% de las mesas de votación ya cerró en Santa Cruz, según la presidenta del TED

El 60% de las mesas de votación ya cerró en Santa Cruz, según la presidenta del TEDCategorías PolíticaEtiquetas , Elección Presidencial 2025 17/08/2025 El tribunal departamental reportó que la jornada fue pacífica y ponderó la participación de la ciudadanía [TED Santa Cruz] / Conteo de votos en un recinto de la ciudad de Santa Cruz. Fuente: Unitel El Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz informó que el 60% de las mesas de la región ya cerraron y comenzaron el conteo de votos. eju.tv “Tenemos conocimiento que aproximadamente ya estaba cerrando cerca del 60% de las mesas”, informó a las 17:45 la presidenta del TED, María Cristina Claros. Afirmó que esperan que los notarios lleguen con las maletas electorales y el material electoral en las próximas horas. => Recibir por Whatsapp las noticias destacadas La presidenta del TED calificó como “pacífica” la jornada electoral y ponderó que la ciudadanía se haya volcado a votar con esperanza. En Santa Cruz están habilitados 2.071.967 de electores para acudir a 9.115 mesas de sufragio que están distribuidas en 1.124 recintos electorales.