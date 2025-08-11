El nuevo reto que MrBeast quiere hacer realidad: «¿Pasarías 30 días esposado a tu ex por 250.000 dólares?»

Fuente: https://www.marca.com

MrBeast ha conseguido convertirse en el youtuber más grande del planeta en los últimos años gracias principalmente a sus tremendas producciones. Pese a que todo su contenido se sigue subiendo a YouTube, como es habitual, los vídeos que graba el estadounidense podrían perfectamente ser emitidos en la televisión debido a la gran cantidad de recursos que utiliza para ello.

Además, MrBeast se caracteriza enormemente por tratar de llevar sus vídeos siempre al siguiente nivel, con ideas locas que no se han visto antes y que resultan cuanto menos sorprendentes. Ya a lo largo de su carrera hemos podido verle recreando ‘El Juego del Calamar’, colaborando con varios de los creadores de contenido más grandes del mundo y con otros muchos proyectos espectaculares.

¿Pasarías 30 días esposado a tu ex por 250.000 dólares?

Lo cierto es que parece que MrBeast se ha vuelto una fuente inagotable de ideas, ya que pese a que pasa el tiempo no cesan de aparecer nuevos vídeos realmente innovadores. Sin embargo, el último proyecto en el que se ha embarcado el youtuber sí que ha llamado enormemente la atención de todos sus seguidores.

En el día de ayer MrBeast sorprendía con un enigmático tweet publicado en su cuenta oficial de ‘X’ que decía: «¿Pasarías 30 días esposado a tu ex por 250.000 dólares?». Rápidamente el tweet se inundó de respuestas y de gente preguntando si de verdad iba a atreverse a realizar semejante reto y documentarlo en su canal de YouTube.

Pues bien, resulta que esto no es únicamente una idea que se esté gestando en la cabeza de MrBeast sino que se trata de un vídeo que ya está en marcha, tal y como él mismo se encargó más tarde de confirmar: «Bien, recientemente hemos empezado este experimento con una pareja que estuvo saliendo durante unos años y que lo dejaron hace cuatro años. Vamos a ver si consiguen completar el mes entero».

De este modo parece que dentro de un mes tendremos este vídeo en el canal de YouTube y sin duda serán muchos los que estén desde este momento esperando para ver cuál ha sido el resultado. Desde luego la idea es innovadora y, como los realities de la tele nos han enseñado, al público le encanta ver cómo se comportan parejas ajenas.