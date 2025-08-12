El segundo debate presidencial no se suspende: Esto es lo que se sabe del evento

La decisión se asume pese a que tres candidatos ya declinaron su participación: Samuel Doria Medina (Unidad), Jorge Tuto Quiroga (Libre) y Manfred Reyes Villa (APB-Súmate).

Por: eju.tv / Video: RTP

Es oficial. La noche de este lunes el Tribunal Supremo Electoral (TSE) publicó un comunicado en el cual confirma que el segundo debate presidencial se realizará este martes 12 de agosto en La Paz.

La decisión se asume pese a que tres candidatos ya declinaron su participación: Samuel Doria Medina (Unidad), Jorge Tuto Quiroga (Libre) y Manfred Reyes Villa (APB-Súmate).

«El Tribunal Supremo Electoral (TSE) informa a las organizaciones políticas y alianzas que participan en las Elecciones Generales 2025 que la realización de la segunda etapa del Debate Presidencial, prevista para el martes 12 de agosto de 2025, queda ratificada para llevarse a cabo a las 20:00 horas en el departamento de La Paz», reseña el comunicado.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Luego se añade: «Dicho evento será transmitido por señal abierta».

Aunque a nivel institucional el TSE no se había referido al tema luego de las versiones de una supuesta suspensión del evento, que se atribuyeron al vocal Francisco Vargas, en horas de la noche el vocal Tahuichi Tahuichi confirmó esa decisión, pero además dio algunos detalles.

En la primera parte del evento, que se desarrolló en Santa Cruz el 1 de agosto, habían participado los ocho candidatos y fue transmitido por dos cadenas de televisión: la red Uno y la red Unitel.

En ese entonces, el debate tuvo lugar en un hotel de Santa Cruz de la Sierra.

Ahora, se desarrollará en los estudios de la red RTP de la ciudad de El Alto desde las 20.00, reveló Tahuichi.

«En este momento están confirmados cuatro candidatos presidenciales: Andrónico Rodríguez, Eduardo Del Castillo, Pavel Aracena y Rodrigo Paz. (Ellos) han confirmado continuar con el debate”, informó Tahuichi a la red RTP.

La noche del lunes, en una entrevista con el programa No Mentirás, Jhonny Fernández, el único candidato que no se había pronunciado sobre el tema, dijo que su presencia estaba condiciona a las reuniones que sostendrá en la ciudad de El Alto y al cierre de campaña que tiene previsto en Uncía, en el norte de Potosí.