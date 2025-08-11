“El voto es un acto de valentía”: PDC insta a la población a acudir a las urnas

El mensaje que PDC resalta para el día de la votación del 17 de agosto es: “Por favor, vayamos a votar”, resaltó la vocera de esta agrupación, Sandra Rivero.

Fuente: Unitel

La vocera del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Sandra Rivero, destacó el cierre de campaña que se hizo en la ciudad de El Alto y adelantó que este acto proselitista se realizará en Santa Cruz por lo que hizo la invitación para que asistan los seguidores del binomio conformado por Rodrigo Paz y Edman Lara.

De acuerdo a Rivero, el mensaje que quieren posicionar desde esta fuerza política en estos últimos días de campaña, está dividido en dos contextos, el primero, de generar mucha confianza en la población boliviana que debe saber que hay un plan serio con propuestas que resolver la crisis con un equipo serio y que está muy comprometido.

[/ Foto: RRSS] / Rodrigo Paz y Edman Lara, binomio del Partido Demócrata Cristiano (PDC)

“Hemos probado en estos tres, cuatro meses, que nuestro binomio junto con nuestros candidatos se han comprometido con la población, con el día a día, con la cotidianidad y con las dificultades de cada uno de ellos”, dijo al rescatar que “el trabajo continúa, el puerta a puerta nos ha servido mucho, ese trabajo hormiga, ese trabajo minucioso que se está realizando en los nueve departamentos”.

Por el otro, el mensaje para el día de la votación del 17 de agosto es: “Por favor, vayamos a votar”.