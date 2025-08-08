Elecciones: Bolivia recibirá a 87 observadores internacionales de la OEA

La Misión de Observación Electoral estará liderada por el exministro colombiano Juan Fernando Cristo

La misión de la OEA será la más numerosa desplegada hasta ahora en el país. Foto: Archivo

En el marco del proceso electoral que se celebrará el próximo 17 de agosto, la Misión de Observación Electoral, de la Organización de los Estados Americanos (OEA) estará compuesta por 87 observadores internacionales provenientes de aproximadamente 20 países. Esta misión será la más numerosa desplegada hasta ahora en el país, destaca la Cancillería de Bolivia.

La coordinación fue gestionada por la Misión Permanente del Estado Plurinacional de Bolivia ante la OEA, con el objetivo de fortalecer la transparencia y legitimidad del proceso democrático.

La Misión de Observación Electoral estará liderada por el exministro colombiano Juan Fernando Cristo, quien cuenta con una reconocida trayectoria en la defensa de los procesos democráticos en la región.

Asimismo, acompañará esta misión el recientemente designado secretario para el Fortalecimiento de la Democracia de la OEA, Sebastián Kraljevich Chadwick, exembajador de Chile ante esta organización, designado por el nuevo Secretario General, Albert Ramdin, el pasado 1 de julio.

El embajador de Bolivia ante la OEA, Héctor Arce Zaconeta, hizo la entrega oficial de la legislación electoral vigente, además de otros documentos relevantes a las autoridades de la misión de observadores, reafirmando el compromiso del Estado Plurinacional con la institucionalidad democrática y la transparencia electoral.

“En Bolivia, la recuperación de la democracia, el 10 de octubre de 1982, marcó un hito sin precedentes en nuestra historia. Desde entonces, hemos consolidado el periodo más largo de institucionalidad democrática en el país”, señaló el embajador Arce y añadió que “en nuestra historia reciente, los actos electorales han sido a la luz de la transparencia. Los problemas de la democracia se han resulto con más democracia”.

En un contexto marcado por la conmemoración del Bicentenario de Bolivia, el Gobierno nacional destaca la importancia de garantizar elecciones libres, justas y observadas por la comunidad internacional. La llegada de esta delegación representa un respaldo significativo al proceso democrático boliviano.