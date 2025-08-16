Elecciones en Bolivia: ANPB reafirma compromiso con la democracia y pide al Gobierno garantías para el libre ejercicio del periodismo

REAFIRMAMOS NUESTRO COMPROMISO CON LA DEMOCRACIA

La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y las nueve asociaciones de periodistas del país reafirmamos nuestro indeclinable compromiso con la democracia como el espacio donde se expresan y se resguardan los derechos fundamentales de la ciudadanía, en particular la libertad de expresión y el derecho a la información.

El periodismo es pilar de la vida democrática. Informar con verdad, investigar con rigor y ofrecer a la ciudadanía elementos para un voto libre y consciente son tareas que fortalecen la soberanía popular y resguardan la legitimidad de las elecciones.

Por ello, exigimos a las autoridades nacionales condiciones de seguridad y protección para el ejercicio del periodismo. Defender la labor de la prensa es defender el derecho ciudadano a la verdad y garantizar la transparencia del proceso electoral.

Ante la confirmación oficial de que existen posibles puntos de conflicto durante las Elecciones Generales, demandamos medidas específicas, efectivas y verificables que garanticen el trabajo periodístico en todo el país.

Expresamos también nuestra preocupación por el anuncio del despliegue de efectivos policiales de civil o agentes encubiertos, recordando los antecedentes en los que se utilizó de manera indebida credenciales de prensa. Para evitar suplantaciones, solicitamos al Ministerio de Gobierno prohibir de manera expresa el uso de credenciales periodísticas por parte de cualquier agente policial o de inteligencia.

Ratificamos nuestra responsabilidad en la lucha contra la desinformación, porque distorsiona la voluntad del pueblo y debilita la confianza en las instituciones democráticas. Un voto informado es la expresión más alta de la soberanía ciudadana y la garantía de que las urnas reflejen las verdaderas aspiraciones del pueblo boliviano.

Convocamos a toda la ciudadanía a participar en estas elecciones con libertad, responsabilidad y esperanza. Votar es un acto de dignidad y compromiso con el futuro. La democracia es nuestro espacio común: en ella se resguarda nuestra voz, nuestra libertad y nuestro derecho a soñar con un país más justo.

Tenemos la convicción de que solo con elecciones transparentes, un voto informado y un periodismo libre y responsable, la democracia boliviana seguirá consolidándose. Confiamos en que este proceso electoral abra un nuevo ciclo en el que se consoliden la paz, la justicia y la plena vigencia de los derechos humanos

Fuente: ANPB