Elecciones en Bolivia: Rodrigo Paz, la sorpresa que creció en silencio

El candidato opositor Rodrigo Paz Pereira fue la sorpresa en esta primera vuelta. Y como carta de presentación, antes de conocerse los resultados, había dicho: Bolivia «necesita estabilidad» y «gobernabilidad», tras sufragar en las elecciones generales que se celebran este domingo en el país suramericano.

«Bolivia necesita estabilidad, necesita gobernabilidad, pero necesita acabar con el ‘Estado tranca’ para que el Estado trabaje para nosotros y nosotros para el Estado, acabar con la injusticia, la corrupción», dijo Paz Pereira a EFE luego de emitir su voto en la ciudad sureña de Tarija. El candidato, que aboga por dar más recursos a las regiones, se comprometió a que, si gana las elecciones, dialogará «con todos los sectores» para generar «los consensos que se requieran».

Hijo de la española Carmen Pereira y del expresidente boliviano Jaime Paz Zamora (1989-1993), Paz Pereira nació en Santiago de Compostela en 1967 y vivió su niñez en varios países debido a que sus padres fueron perseguidos durante los gobiernos militares.

Estudió en colegios jesuitas de distintos países. Cuando se instauró la democracia en Bolivia, salió bachiller del colegio San Ignacio de La Paz. Obtuvo el título en Economía y Relaciones Internacionales, y culminó una maestría en Gestión Política en la American University de Estados Unidos.

Economista de profesión, Paz Pereira es la principal revelación del actual proceso electoral, pues pasó de los últimos lugares a disputar la tercera posición de la preferencia en las encuestas.

Rodrigo Paz kisses y su hija Catalina en La Paz, Bolivia. Foto AP

Antes de acudir a sufragar, el político acompañó más temprano a su padre a votar en la localidad de San Lorenzo, también en Tarija, donde expresó su deseo de que esta jornada «sea una fiesta electoral» y «que no haya ningún atisbo de fraude».