Emiten acusación contra cuatro exefectivos del DACI por robo a una casa de cambios en 2024

Se trata de Juan B.V.P., David D.G.T., Claudio I.S.O., y Julio C.V.O., contra quienes pesan los delitos de cohecho pasivo propio y concusión, informó el fiscal departamental de La Paz, Luis Carlos Torrez.

Un total de 58 pruebas, entre documentales y testificales fueron colectadas, como el informe de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), donde se evidenció el movimiento de compra y venta de dinero de la casa de cambios.

“Cuatro testigos señalaron a los acusados y el desfile identificativo, donde la víctima reconoció a los acusados, entre otras que la Fiscalía presentó en contra de los acusados que podrían enfrentan una sentencia de hasta 12 años de prisión”, indicó.

El hecho sucedió la tarde del 30 de diciembre de 2024, cuando el propietario de la casa de cambios de la zona de San Miguel de la ciudad de La Paz, sufrió un asalto armado por colombianos, por ello, llamó al DACI de la Policía para pedir auxilio.

En dependencias policiales, la víctima denunció que fue amedrentada para que declaré que fue un auto robo, no dejaron ingresar a su abogada y le tomaron la declaración en siete oportunidades para que admita un supuesto auto robo.

Posteriormente, la víctima fue llevada a la casa de cambios para una requisa, donde participaron otros efectivos policiales. Después que se fueron todos, solo se quedaron los cuatro acusados quienes le pidieron apagar las cámaras de seguridad para ayudarlo, pero le pidieron $us 30.000.

Después los sindicados indicaron que llegaría Laboratorio para secuestrar el dinero, por ello, le pidieron que guarde todo el resto del dinero para dárselo a su esposa que estaba afuera y la víctima puso en tres mochilas Bs 600.000 y $us 53.000 que fueron entregados a los acusados, ante el reclamo de la víctima, se negaron haber recibido el dinero. ///