Emmanuel Macron afirmó que el futuro de Ucrania «no puede decidirse sin los ucranianos»

eju.tv / Fuente: Infobae

Emmanuel Macron afirmó este sábado que «el futuro de Ucrania no puede decidirse sin los ucranianos», después de la confirmación de la cumbre que sostendrán el próximo viernes 15 de agosto, en Alaska, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el jefe de Estado ruso, Vladimir Putin.

«Los europeos también formarán parte necesariamente de la solución porque su seguridad está en juego», escribió el presidente francés su cuenta de la red social X, luego de una conversación con su homólogo ucraniano Volodimir Zelensky, y tras contactar además con el canciller alemán, Friedrich Merz, y el primer ministro británico, Keir Starmer.

Zelensky inició este sábado una serie de contactos con sus aliados más cercanos, incluidos Starmer y Macron, después de confirmarse la reunión entre Trump y Putin.

El presidente ucraniano anunció estos intercambios en X y recalcó que tanto Ucrania como sus aliados europeos «están dispuestos a trabajar de la forma más productiva posible por una paz real», según comunicó tras su conversación con Macron.

El mandatario ucraniano insistió: «Es esencial que los rusos no consigan engañar a nadie nuevamente. Todos necesitamos un final auténtico para la guerra y bases sólidas de seguridad para Ucrania y el resto de naciones europeas», aludiendo a las garantías exigidas por Kiev para una resolución negociada del conflicto.

Luego de informar de una llamada con la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, Zelensky señaló que ambos coinciden en que «hasta ahora no ha habido cambios en el comportamiento de Rusia», pese a la expiración del ultimátum que Trump dio a Moscú para avanzar hacia el fin del conflicto.

«El gobierno ruso se niega a cesar las masacres, continúa invirtiendo en la guerra y promueve la idea de intercambiar territorio ucraniano por territorio ucraniano, lo que solo garantiza una posición más favorable para Rusia si la guerra se reanuda», afirmó el mandatario ucraniano.

Con ello, se refirió al rechazo de Moscú a aceptar un alto el fuego inmediato y a la posibilidad, insinuada por Trump, de que un acuerdo incluya un intercambio territorial, lo que supondría concesiones por parte de Kiev.

«Todas nuestras acciones deben acercarnos a un fin auténtico para la guerra, no a una simple reconfiguración. Las decisiones conjuntas con nuestros socios deben fortalecer nuestra seguridad común», concluyó el presidente ucraniano.

Con Starmer, según Zelensky, ambos comparten «la misma visión acerca de la necesidad de una paz duradera para Ucrania y sobre el peligro del plan ruso de reducir el conflicto a un debate imposible».

Además, el líder ucraniano se comunicó con el primer ministro estonio, Kristen Michal, continuando una intensa ronda de llamados que, el viernes, incluyó al presidente sudafricano Cyril Ramaphosa, al primer ministro checo Petr Fiala, al presidente letón Edgars Rinkevics y al presidente polaco Donald Tusk.

El jueves, Zelensky habló con Friedrich Merz y con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, después de que se supiera, tras el encuentro entre Putin y el enviado especial de Trump, que Ucrania no estará presente en la primera cumbre de líderes desde el inicio de la guerra en 2022.

Ucrania «no cederá sus tierras» a Rusia

Zelensky, declaró que el país está dispuesto a aceptar «soluciones reales» que garanticen la paz, pero advirtió que los ucranianos «no cederán sus tierras al ocupante».

«Los ucranianos defienden a los suyos. Incluso quienes apoyan a Rusia saben que está haciendo el mal. Por supuesto, no recompensaremos a Rusia por lo que ha hecho. El pueblo ucraniano merece la paz. Pero todos los socios deben comprender lo que es una paz digna», afirmó en sus redes sociales.

Zelensky sostuvo que la guerra debe finalizar por decisión de Rusia, ya que «Rusia la inició y la está prolongando», e insistió en que la cuestión territorial está definida en la Constitución de Ucrania. «Nadie podrá desviarse de ella», recalcó.

El mandatario advirtió que cualquier propuesta que no incluya a Ucrania «es al mismo tiempo una solución contra la paz» y la calificó como «muerta». Añadió que el objetivo es lograr «una paz verdadera y viva que la gente respete».