Empieza el cierre de ánforas: se garantiza el voto hasta el último en fila

Se garantiza el voto hasta el último en fila

eju.tv

La jornada electoral en Bolivia avanza hacia su cierre, con la mayoría de las ánforas en los recintos de votación siendo ya cerradas. Oficialmente, la votación concluye a las 16:00; sin embargo, las mesas que hayan sufrido retrasos o que todavía cuenten con ciudadanos en fila deben permanecer abiertas hasta cumplir las 8 horas de votación o hasta que vote el último elector.

En el ámbito internacional, el conteo de votos de los bolivianos en el exterior se realizará a las 18:00, mientras que el Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (Sirepre) iniciará a las 21:00.

