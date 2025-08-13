“En Bolivia habrá mayoría para recuperar democracia y libertad”, dice Tuto en el cierre de campaña en La Paz

En el último día permitido para realizar campañas electorales, Jorge Tuto Quiroga realizó su cierre en La Paz tras haber realizado actos similares en Cochabamba y Santa Cruz

Carla Mercado

<br /> <br />

Fuente: Unitel

En el último día permitido para que las fuerzas políticas emitan mensajes a los electores, el candidato Jorge Tuto Quiroga de la alianza Libre realizó el cierre de su campaña electoral en la ciudad de La Paz tras haber realizado actos similares en Santa Cruz y Cochabamba, este martes y lunes, respectivamente. Además de otras actividades electorales en varias ciudades.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

“En Bolivia, este domingo, va a haber una mayoría aplastante para recuperar democracia y libertad después de 20 años oscuros”, indicó durante su discurso con miras a la jornada electoral que se realizará este 17 de agosto.

[Foto: Carla Mercado-UNITEL] / Tuto Quiroga durante su cierre de campaña en La P.az.

“Vamos a llevar un mensaje de esperanza a todo el hemisferio”, agregó Quiroga y mencionó a Cuba, Venezuela y Nicaragua.

Quiroga también habló de sus propuestas, como por ejemplo, fabricación de baterías de litio, títulos individuales a los vendedores en los mercados, autonomía en municipios, digitalización de trámites, entre otros.