En El Alto, Chui es proclamado como candidato a vicepresidente de Fernández

Días atrás, Fernández había adelantado que su compañero de fórmula ya estaba definido, pero evitó dar el nombre. En ese momento señaló que la elección se hizo en coordinación con los movimientos sociales que respaldan su candidatura y que la presentación oficial sería realizada en La Paz.

Las organizaciones sociales de El Alto oficializaron hoy (11) al asambleísta departamental Leopoldo Chui como candidato a la vicepresidencia por la Alianza Fuerza del Pueblo, que encabeza el alcalde de Santa Cruz y presidenciable Jhonny Fernández. La proclamación se realizó tras un consenso con las bases y consolida la fórmula que competirá en las elecciones nacionales.

La decisión fue anunciada por representantes de los sectores alteños que destacaron el nombramiento de Chui que responde a un acuerdo orgánico entre las organizaciones sociales y la dirigencia de Fuerza del Pueblo, integrada por el partido Unión Cívica Solidaridad (UCS), informó Radio Fides.

El líder de la UCS confirmó que recorrerá en los próximos días Tarija, Oruro, Potosí y El Alto, donde prevé formalizar ante la ciudadanía la dupla presidencial.

“Seguimos trabajando, estamos llegando a todos los distritos de Santa Cruz y en los próximos días estaremos en El Alto, donde posiblemente presentemos oficialmente a nuestro candidato a vice”, manifestó Fernández.