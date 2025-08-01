En los festejos del Bicentenario hubo ministros que ‘brillaron por su ausencia’

“A mí realmente me da vergüenza que haya venido una sola presidenta de otro país. Es como si al cumpleaños de 15 años de tu hija viniera solo tu prima lejana. No vinieron los hermanos, no vinieron los abuelos… Es una debilidad de cancillería, de relaciones internacionales”, lamentó Saavedra.

eju.tv /Video: la Hora Pico

Santa Cruz.- El analista político Carlos Saavedra expresó duras críticas sobre la organización y el desarrollo de los actos oficiales por el Bicentenario de Bolivia, señalando la ausencia de mandatarios de la región y la ineficacia de algunos ministros, a quienes calificó como “ministros fantasmas” que no cumplieron con su rol en un evento tan significativo.

“Yo creo que tenemos ministros fantasmas que no existen, y la Cancillería para mí es una de esas, es una vergüenza esa Cancillería. No ha sido capaz de generar lazos ni de invitar adecuadamente a los países hermanos. Por más diferencias políticas que haya, muchos países podían haber venido”, declaró Saavedra en entrevista en el programa radial La Hora Pico de eju.tv que conducen Belén Mendivil, Jorge Robles y Ernesto Justiniano.

El analista lamentó que solo una mandataria extranjera asistiera a la conmemoración de los 200 años de la República, comparándolo con un cumpleaños al que solo asiste un familiar lejano. “A mí realmente me da vergüenza que haya venido una sola presidenta de otro país. Es como si al cumpleaños de 15 años de tu hija viniera solo tu prima lejana. No vinieron los hermanos, no vinieron los abuelos… Es una debilidad de cancillería, de relaciones internacionales”, afirmó.

En cuanto a las razones de esta ausencia, Saavedra apuntó a una gestión deficiente de la diplomacia boliviana, resaltando la falta de preparación y planificación para el evento. “No se ha hecho de manera seria, no se han hecho las gestiones necesarias para que esto suceda. Por más que estemos en una situación crítica, había países hermanos que podían haber asistido”, dijo.

Respecto al posible intento de minimizar el valor histórico del Bicentenario, Saavedra descartó que haya sido una intención deliberada, pero destacó la importancia de reconocer toda la historia de Bolivia. “Sería ridículo pensar que se quiso borrar la historia de 183 años anteriores al Estado Plurinacional. Yo respeto mucho el concepto de Estado Plurinacional, pero negar esos años sería el colmo de los colmos”, expresó.

Estas declaraciones las pueden escuchar desde el minuto 21:36 del video adjunto en la presente nota.