ENDE entrega 24 proyectos eléctricos en siete departamentos por el Bicentenario

La Empresa Nacional de Electricidad – ENDE Corporación entregó 24 proyectos eléctricos en siete departamentos del país, consolidando su rol estratégico en el fortalecimiento de la cadena productiva de la energía eléctrica en Bolivia.

Fuente: https://lapalabradelbeni.com

Las entregas se realizaron en diferentes actos con la presencia de autoridades nacionales, locales, organizaciones sociales y beneficiarios de las obras.

Los proyectos, ejecutados por ENDE y sus empresas filiales, abarcan obras de distribución, transmisión y electrificación rural, beneficiando a comunidades en los departamentos de La Paz, Pando, Beni, Oruro, Cochabamba, Santa Cruz y Chuquisaca.

Las obras entregadas fueron:

Proyecto Línea Subterránea de 115 kV Kenko – Villa Santiago que reforzará el suministro eléctrico en la zona metropolitana de El Alto y La Paz.

Proyecto Subestación San Roque 115/12 kV que mejorará la calidad del servicio eléctrico en el centro urbano de La Paz.

Acometida Subterránea Línea de 115 kV Viacha Pueblo – Kenko que moderniza la infraestructura eléctrica paceña.

Subestación Huarina 115/24,9 kV – 1ra Etapa que mejorará la calidad del servicio eléctrico y la cobertura en comunidades del altiplano paceño.

Línea Aérea de 115 kV Viacha Pueblo – Kenko (El Alto – Viacha) que reforzará el suministro eléctrico en barrios de El Alto, La Paz y Viacha.

Proyecto Construcción Línea Subterránea S/E Rafael Urquidi – S/E Alalay 115 kV que reforzará el sistema eléctrico en la ciudad de Cochabamba, asegurando la continuidad del servicio.

Proyecto Reemplazo Castillo Mt por 8 Celdas en Media Tensión 24,9kV S/E Colcapirhua que aumentará la capacidad de distribución eléctrica en el municipio de Colcapirhua, Cochabamba.

Proyecto de reemplazo de Transformador a 50 MVA 115/24.9 kV y Celdas Primarias MT 24.9 kV en Subestación Colcapirhua que aumentará la capacidad de distribución eléctrica en el municipio de Colcapirhua, Cochabamba.

Construcción de Conducción Subterránea y Obras Conexas de Superficie – Proyecto Hidroeléctrico San José que permitirá una generación eléctrica más efectiva en la central hidroeléctrica San José.

Proyecto Línea 115 kV S/E Viloma Variante Línea (Santivañez – Quillacollo) (Quillacollo y Sipe Sipe) que mejorará la confiabilidad del suministro en el Valle Bajo cochabambino.

Construcción de Obras Complementarias Central Hidroeléctrica Misicuni que optimizará la generación hidroeléctrica desde el departamento de Cochabamba.

Proyecto Nueva Subestación Viloma que reforzará el sistema eléctrico para los municipios del Valle Bajo cochabambino.

Proyecto de alimentadores O-1, O-2, O-3 Y O-4 S/E Viloma que reforzará el sistema de transmisión en esta subestación.

Proyecto Castillo MT 24,9 kV S/E Santivañez que modernizará y reforzará el suministro eléctrico en el departamento de Cochabamba.

Bahías de Rebaje 115/10 kV Y 115/24,9 kV (Subestación Catavi) que fortalecerá la infraestructura eléctrica en el municipio de Llallagua y sus alrededores, mejorando el acceso y confiabilidad del servicio.

Construcción y Suministro de Líneas Eléctricas Sistema de Distribución Uyuni que permitirá la modernización de la red de media y baja tensión en Uyuni, además de reducir la probabilidad de cortes.

Equipamiento de Generación y Distribución ENDE – Sistema Cobija (Cobija, Bolpebra, Porvenir, Bella Flor, Filadelfia y Puerto Rico) que reforzará la capacidad de generación de energía eléctrica para sistemas aislados del departamento de Pando.

Bahía de Rebaje 115/24,9 kV (Subestación Pagador) que fortalecerá la infraestructura eléctrica de distribución, para garantizar un suministro de calidad en el municipio orureño de Caracollo y sus alrededores.

Ampliación y Renovación de Líneas MT/BT Sistema Distribución Camargo (San Lucas, Camargo, Villa Abecia, Las Carreras, Culpina, Incahuasi Y Villa Charcas) que fortalecerá la infraestructura eléctrica en el municipio chuquisaqueño de Camargo, permitiendo además la llegada de la energía hasta comunidades alejadas.

Construcción Nueva Línea Trifásica San Ramón – Magdalena (San Ramón – Magdalena – San Joaquín – Bella Vista – Orobaya – La Embrolla – Huaracaje – Jasiaquiri) que fortalecerá la infraestructura eléctrica en diferentes municipios benianos, mejorando la capacidad de distribución de energía especialmente para la industria.

Construcción de Línea de Media Tensión Trifásica Tramo Casarabe – Santa Rosa (Trinidad y San Andrés) que permitirá a futuro encarar nuevos proyectos de ampliación de la red eléctrica en baja tensión.

Suministro y Construcción de Redes Aéreas de Distribución y Puestos de Transformación para Cambio de Nivel de Tensión 6,6kV–24,9kV, Sistema de Distribución Guayaramerín que fortalecerá la infraestructura eléctrica en el municipio de Guayaramerín, mejorando el acceso y confiabilidad del servicio.

Construcción y Renovación de Líneas Eléctricas Sistema Riberalta que permitirá la modernización de la red de media y baja tensión en Riberalta, además de reducir la probabilidad de cortes.

Estas obras forman parte del paquete de 200 entregas impulsadas por el Gobierno nacional en conmemoración al Bicentenario, y reflejan el compromiso de ENDE con el desarrollo sostenible, la integración eléctrica del país y el acceso equitativo a la energía como derecho fundamental.

Con estos proyectos, ENDE Corporación avanza en su misión de consolidar un sistema eléctrico moderno, seguro y eficiente, que aporte al crecimiento económico y al bienestar de todos los bolivianos.