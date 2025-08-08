Envían a El Abra al acusado de matar a puñaladas a dos hermanos en el trópico de Cochabamba

El principal acusado sostuvo una pelea con los dos fallecidos, según el reporte preliminar de la Policía.

Por Pedro Silva

Fuente: Unitel

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

El presunto autor del doble homicidio ocurrido en Bulo Bulo, en el trópico de Cochabamba, fue enviado este viernes con detención preventiva por seis meses al penal de máxima seguridad de El Abra.

Según el informe de la Policía, las investigaciones determinaron que los dos hermanos, identificados como Arturo Quinteros de 44 años y Donato Quinteros de 48, perdieron la vida a causa de varias puñaladas.

Se presume que ambos tuvieron riñas y peleas con su agresor.

Este último, en defensa propia, utilizó un cuchillo para apuñalarlos en el abdomen, según el reporte policial.

La primera víctima falleció de forma instantánea en la plaza principal de Bulo Bulo, mientras que la segunda murió posteriormente en el hospital de Yapacaní, cuando recibía atención médica.