Equipo nacional de Karate cumple con su segundo campamento de cara a los Juegos Panamericanos Junior

El jueves comenzó la concentración en Santa Cruz y se extenderá hasta este domingo, cuando los cuatro deportistas partan a Asunción.

Fuente: Feboka

Desde el pasado jueves, los cuatro karatecas bolivianos que representarán al país en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción, Paraguay, cumplen con su segundo campamento en Santa Cruz con el Head Coach del equipo nacional José Bazoalto.

Hasta este domingo cumplirán con el trabajo colectivo para llegar en forma al evento multideportivo que es para deportistas entre los 14 y 22 años.

Melani Unzueta, Sol Sandoval, Gael Muñoz y Sebastián Becerra son los atletas clasificados que se entrenan en el Bazoalto Dojo Élite Karate Club.

Al igual que el primer campamento, que fue a principios de agosto, la sesión de trabajo está enfocada en situaciones reales de combate y una intensa preparación física.

Para este domingo, a las 09.30, el equipo nacional emprenderá viaje a la capital paraguaya para competir en los Juegos.

Según el programa de competencia, el karate se desarrollará del 21 al 23 de agosto.