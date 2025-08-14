Es oficial, Evo no figura en ninguna lista de candidatos; al filo del plazo, más de 300 postulaciones se reemplazaron

A las 23.59 del miércoles concluyó el plazo para la sustitución de las candidaturas que fueron inhabilitadas en primera instancia.
Fuente: Unitel
“No figura el señor Evo Morales en ninguna de las listas de ningún partido político”, señaló Fernando Arteaga el secretario de Cámara del Tribunal Supremo Electoral (TSE) en referencia a las nóminas de candidatos de los ochos frentes que participan en las elecciones presidenciales del 17 de agosto.
A las 23.59 del miércoles concluyó el plazo para la sustitución de las candidaturas que fueron inhabilitadas en primera instancia.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
En pasados días se había especulado el líder cocalero podría ser inscrito en los días previos a los comicios pese a que lo había negado. De hecho, el líder del evismo promueve el voto nulo para reclamar por su ausencia en el proceso electoral.
[Foto EMA.] / Evo Morales en un evento partidario.
El secretario Arteaga dijo además que este jueves concluirá la revisión de los documentos y enviarán un informe a la Sala Plena para que avale la lista final.
“Ya se han presentado más de 2.081 candidatos habilitados, todavía restan aproximadamente 500 candidatos por sustituir”, dijo cerca de la medianoche del miércoles.
“Entendemos que este número no va a variar mucho para la habilitación correspondiente”, añadió.
A esa hora, las alianzas Libre, de Jorge Tuto Quiroga, y La Fuerza del Pueblo, de Jhonny Fernández, aún presentaban documentación.
En semanas pasadas también se especuló sobre la posibilidad de que Morales se inscriba en la lista de La Fuerza del Pueblo puesto que esta fórmula no contaba con la representación para la Vicepresidencia.
Este tema fue resuelto la noche de este miércoles, cuando Rosa Huanca fue presentada como acompañante de fórmula de Fernández.
La lista final de los candidatos habilitados para las elecciones presidenciales se publicará el sábado 16 de agosto, a solo horas de la votación.