Es oficial, Evo no figura en ninguna lista de candidatos; al filo del plazo, más de 300 postulaciones se reemplazaron

Fuente: Unitel

“No figura el señor Evo Morales en ninguna de las listas de ningún partido político”, señaló Fernando Arteaga el secretario de Cámara del Tribunal Supremo Electoral (TSE) en referencia a las nóminas de candidatos de los ochos frentes que participan en las elecciones presidenciales del 17 de agosto. A las 23.59 del miércoles concluyó el plazo para la sustitución de las candidaturas que fueron inhabilitadas en primera instancia. => Recibir por Whatsapp las noticias destacadas En pasados días se había especulado el líder cocalero podría ser inscrito en los días previos a los comicios pese a que lo había negado. De hecho, el líder del evismo promueve el voto nulo para reclamar por su ausencia en el proceso electoral. [Foto EMA.] / Evo Morales en un evento partidario.