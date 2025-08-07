Escolares de Santa Cruz de la Sierra vuelven a las aulas este viernes: Esto es lo que debes saber

De acuerdo con la recomendación del Servicio Departamental de Salud (Sedes), el retorno debe ser con medidas de bioseguridad y aplicando filtros preventivos, puesto que aún está vigente la emergencia nacional por sarampión, una enfermedad altamente contagiosa.

Escolares de Santa Cruz de la Sierra vuelven este viernes 8 de agosto a clases en aula, después de casi dos semanas de la modalidad a distancia con base en la virtualidad.

Desde la Dirección Departamental de Educación (DDE) de Santa Cruz remarcaron que la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra debe dotar insumos para las medidas de bioseguridad, como alcohol desinfectante y barbijo.

A su vez, el secretario de Conflictos del Sindicato de Maestros Urbanos, Lorenzo Chávez, denunció que las alcaldías no se pronunciaron sobre la entrega del material de bioseguridad para las unidades educativas.

“Reprochamos esa actitud, esa falta de cumplir con su responsabilidad de las autoridades municipales, que tienen que dotar de los insumos básicos”, sostuvo.

El dirigente aclaró que, como la educación es un derecho de todos, no puede exigir el carnet de vacunación para el ingreso a aulas.

El viceministro de Vigilancia Epidemiológica, Max Enríquez, indicó que a nivel nacional se reportan 229 casos de sarampión en el país. Detalló que la mayor cantidad de casos están en Santa Cruz, La Paz y Cochabamba.

Ante ello, lamentó que la enfermedad no está controlada, situación que se da solo cuando en dos meses continuos no se registran casos. Como no es la situación actual, remarcó que los padres deben llevar a sus hijos a los centros de salud para que reciban la vacuna.