Escultura de una sirena «fea y pornográfica» desaparecerá por tener los pechos demasiado grandes

Fuente: RT

Una polémica se desató en Dinamarca por la escultura ‘Den Store Havfrue’ (‘La Gran Sirena’), una obra de seis metros de alto ubicada en el fuerte Dragør, parte de las antiguas fortificaciones marítimas de Copenhague. La Agencia de Cultura y Palacios ha ordenado su retirada, alegando que no se ajusta al patrimonio cultural del monumento original de 1910, inspirado en el cuento de ‘La Sirenita’, recoge The Guardian.

La estatua, creada por el escultor Peter Bech, ha sido descrita por el crítico de arte de Politiken, Mathias Kryger, como «fea y pornográfica». A su vez, la sacerdotisa y periodista Sorine Gotfredsen, en un reciente artículo para Berlingske, la calificó como «el sueño erótico de un hombre sobre cómo debería ser una mujer», y señaló que resulta poco probable que algo así fomente la aceptación del cuerpo femenino.

«Sirena falsa y vulgar»

La escultura de 14 toneladas ha tenido una historia marcada por controversias desde que fue instalada por primera vez en 2006 en el muelle de Langelinie, de donde fue retirada en 2018, tras denuncias de vecinos que la tacharon de «sirena falsa y vulgar». A partir de ese momento, permaneció en el fuerte Dragør, hasta que en marzo la autoridad cultural ordenó su remoción.

El artista, por su parte, asegura que creó la estatua en respuesta a los comentarios de turistas que consideraban demasiado pequeña la sirenita original. Asimismo, afirma que muchos habitantes de Dragør aprecian la escultura y confían en encontrar una forma para que permanezca en la localidad.