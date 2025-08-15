Este sábado será la audiencia cautelar del exministro de Luis Arce; otras personas serán convocadas, reporta Fiscalía

Este sábado será la audiencia cautelar del exministro de Luis Arce; otras personas serán convocadas, reporta FiscalíaCategorías Política, VideosEtiquetas 15/08/2025 La situación jurídica de Alan Lisperguer se complica luego que la Fiscalía amplió los delitos penales en su contra. El exministro pasó la noche en celdas policiales. [APG] / El exministro de Luis Arce es conducido a celdas de la PolicíaFuente: Unitel eju.tv Este sábado a las 8:00 de la mañana se llevará a cabo la audiencia de medidas cautelares del exministro de Medio Ambiente y Agua, Alan Lisperguer, quien es investigado por los delitos de enriquecimiento ilícito y falsedad en la declaración jurada de bienes, según el reporte de la Fiscalía. => Recibir por Whatsapp las noticias destacadas <br /> <br /> Además, el Ministerio Público amplió los delitos penales por incumplimiento de deberes y nombramientos ilegales. “Hoy se hizo la imputación correspondiente. El Ministerio Público solicitará tres meses de detención preventiva en la audiencia. El delito de incumplimiento de deberes está vinculado a su gestión, ya que habría designado a personas que no cumplían los requisitos para ciertos cargos”, informó el fiscal del caso, Armando Rojas. En torno al proceso, el fiscal dijo que también citarán a otras personas que están implicadas en los hechos irregulares contra el exministro de Luis Arce. “Tenemos varias personas investigadas, pero por respeto no revelaremos identidades por ahora. Todas las personas vinculadas a este hecho serán convocadas”, indicó. Tras salir de la Fiscalía y luego ser conducida a celdas policiales, el exministro señaló que la denuncia en su contra “es falsa”. “Es una falsa denuncia de este gobierno. Vamos a demostrar lo contrario, pero tenemos que someternos a este procedimiento judicial (…) es una motivación política”, afirmó el exministro de manera escueta. Por su parte, el ministro de Gobierno, Roberto Ríos, rechazó las afirmaciones de su excolega y negó que el Gobierno esté tras su proceso. “Rechazar cualquier afirmación o pronunciamiento sobre que el Gobierno nacional esté tras los actos investigativos que se están desarrollando”, afirmó la autoridad en una conferencia de prensa. La Fiscalía admitió a principios de año la denuncia en contra de Lisperguer luego de que se detectarán “movimientos inusuales” en sus cuentas bancarias.