Estrella de MMA sufre uno de los nocauts más brutales jamás vistos en su debut en la UFC

El debut en la UFC de la estrella estadounidense de MMA Aaron Pico terminó en uno de los nocauts más brutales jamás vistos.

Fuente: https://actualidad.rt.com

En su pelea de la división peso pluma contra el británico Lerone Murphy, celebrada el fin de semana pasado en Chicago, Pico, de 28 años, recibió un brutal codazo giratorio en la cara por parte de su contrincante que lo dejó tirado en la lona hasta que fue trasladado al hospital. Con esta pelea, Murphy extendió su rancha invicta a 17 victorias, 9 de ellas en la UFC.

Pelea entre Lerone Murphy y Aaron Pico el 16 de agosto de 2025 en Chicago (EE.UU.).Geoff Stellfox / Gettyimages.ru

