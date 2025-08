Evo Morales asegura que luego de las elecciones se quedará en Bolivia para “pelear” y “derrotar”

El expresidente participó este fin de semana en un encuentro de Runasur realizado en Ivirgarzama, en el trópico de Cochabamba. Ahí señaló que seguirá en el país. En 2019. Morales huyó luego de renunciar.

Evo Morales saluda a sus seguidores durante el encuentro de Runasur. Foto: RKC

Fuente: Brújula Digital

El expresidente Evo Morales aseguró que no se irá del país luego de las elecciones generales, ya que permanecerá para “pelear” y “derrotar” a sus opositores.

“Algunos opositores dicen ‘Evo se va a escapar a Venezuela a Cuba’, no me voy a ir de Bolivia compañeros, me voy a quedar aquí a pelear, a derrotar, como siempre hicimos. Quisieran que me vaya, pero jamás”, afirmó Morales el domingo, durante el cierre de un encuentro de Runasur realizado en Ivirgarzama, trópico de Cochabamba.

Sostuvo que mientras él se quedará en el país, quienes “están alistando maletas” son las autoridades del gobierno de Luis Arce.

“Los que han robado ya están alistando maletas, ya están negociando otros países para irse, estamos informados”, indicó.

Resaltó que “el pueblo digno” mantendrá su defensa de Bolivia y afirmó que Evo Pueblo es el único instrumento político con visión de país, a diferencia de las otras fuerzas que participan en las elecciones generales del 17 de agosto.

Pese a su promesa de permanecer en Bolivia, Morales huyó del país luego de renunciar a su cargo durante la crisis política de 2019. Desde noviembre del año pasado, permanece atrincherado en el trópico de Cochabamba, con el objetivo de evitar una aprehensión por una imputación por trata de personas con agravantes.

Además, en varias oportunidades, Morales no fue consecuente con sus declaraciones.

En agosto de 2011, dijo que se retiraría a su chaco luego de concluir su gestión: “Si nunca he soñado ser presidente, después de esto qué más puedo buscar ¿Qué sería mi meta? No tengo nada, después de presidente no hay más, es retornar al chaco, a la tierra y aportar trabajando, produciendo algo”, dijo.

En 2016, también declaró que, si ganaba el rechazo en el referéndum constitucional que planteaba la reelección indefinida, él se retiraría.

“Si el pueblo dice NO, ¿qué podemos hacer? ¿Vamos a hacer golpe de Estado? Tenemos que irnos callados, pero tenemos mucha confianza (en ganar)”, afirmó antes del proceso.

Pese a eso, se mantuvo en el poder y se postuló en las elecciones de 2019.

Morales continúa en su afán de volver al poder. En octubre y noviembre del año pasado, y en junio de 2025, sus seguidores impulsaron bloqueos para exigir su inscripción como candidato, pese a que está inhabilitado por el Tribunal Constitucional Plurinacional, y actualmente el exmandatario promueve el voto nulo luego que se oficializó su marginamiento de los comicios.

El exmandatario pretendía postular con el Partido de Acción Nacional Boliviano (PAN-BOL), que perdió su personería jurídica al no alcanzar el 3% de votos en las elecciones de 2020.

Encuentro de Runasur

Este fin de semana, Morales participó en un encuentro del Runasur, una organización que agrupa a políticos de izquierda y movimientos sociales. Durante el acto, volvió a impulsar el voto nulo.

«El pueblo no se equivoca y por eso siento que en los últimos días empieza a crecer esta propuesta, si Evo no está en la papeleta, mi voto es nulo», expresó Morales.

Reiteró su discurso contra los gobiernos neoliberales, a los que acusó de corrupción, y sostuvo que fue el movimiento indígena que él lideró el que demostró que Bolivia “tiene mucha esperanza, mucho futuro”.

Ensalzó su gestión al afirmar que durante su gobierno “no faltaba nada” y que el movimiento indígena “no está dividido”. Sin embargo, en estas elecciones el MAS llega fragmentado: los evistas formaron un nuevo instrumento y promueven el voto nulo; los arcistas presentan el binomio de Eduardo Del Castillo y Milán Berna, que no supera el 2% de intención de voto, según las encuestas; y los androniquistas postulan a Andrónico Rodríguez y Mariana Prado por Alianza Popular.